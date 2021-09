Soundbar: nevíte, že ho potřebujete, dokud ho nezkusíte. V Computeru jsme otestovali šest novinek

Soundbar patří mezi klasický případ produktu, který nepotřebujete do chvíle, než jej zkusíte. Přesněji řečeno: do chvíle, než jej zkusíte opět vypnout a necháte hrát vestavěné reproduktory televizoru. Pokud jste si totiž za televizor řádně nepřiplatili, řekněme od čtyřiceti tisíc výše, pak bude zvuk vše, jen ne šťavnatý a pohlcující. A nejde pouze o dunivé filmové efekty z hrombedny, jde i o srozumitelnost dialogů.

Proto jsme si do testlabu pozvali šest soundbarů v ceně od šesti do dvanácti tisíc korun, se subwooferem i bez, s podporou Dolby Atmos i bez. Ač jsou rozdíly zásadní, jedno mají soundbary společné: za poslední dva roky se jejich kvalita značně zlepšila. Mezi modely panují rozdíly a pokud chcete vědět, který má srozumitelnější dialogy, který roztřese sklenice v (sousedově) kredenci, anebo který se nezalekne ani hudby, nahlédněte do nového Computeru. Abyste nemuseli do trafiky, objednejte si tištěné či elektronické vydání na iKiosek.cz.

Obsah Computeru

Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Tweetomanie

Inspirace

Novinky z konference Apple Keynote

Průvodce volbami do poslanecké sněmovny

Je možné surfovat anonymně?

Pitva: co skrývají chytré hodinky Fitbit Versa

Souboj tří technologií upsamplingu obrazu

Kolik ventilátorů si osadit do počítače?

Tisk za předplatné

Programování elektroniky: všehoschopný USB čip FT232HQ

Výročí: vynálezce a podnikatel Thomas Alva Edison

Rozhovor o budoucnosti monitorů se Stefanem Engelem z Lenova

Statistika: oblíbené modely iPhonů na českém trhu

Čísla čísla

Časová osa: historie dobývání vesmíru

Rozhovor o trendech v tisku s Miroslavem Tyburcem z OKI

TÉMA

Nový způsob výuky informatiky na základních školách

VELKÉ TESTY

Soundbary k televizím

Bezdrátové sety klávesnice a myši

RECENZE

14" notebook Huawei MateBook 14

15,6" herní notebook Lenovo Legion 5 Pro

6,7" skládací telefon Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

6,43" telefon OnePlus Nord 2 5G

15,6" notebook Umax VisionBook 15WU-I3

6,5" telefon Sony Xperia 1 III

Venkovní IP kamera TP-Link Tapo C310

Chytrý aroma difuzér TrueLife Air Diffuser D9 Smart

6,67" telefon Nokia XR20

Pasivní procesorový chladič Noctua NH-P1

SSD Seagate FireCuda 530 2 TB

Grafická karta Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC Pro 8G

Barevná tanková multifunkční tiskárna Epson EcoTank L6460

NAS Synology DS920+

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm

True Wireless sluchátka Samsung Galaxy Buds 2

Paměti RAM Adata XPG Spectrix D50 2× 8 GB DDR4 3600MHz CL18

True Wireless sluchátka Niceboy Hive Pods 3 Pro

Bezdrátová nabíjecí stanice Canyon WS-303

Herní klávesnice AOC GK500

Top 5: hry se slovíčky

Nejlepší mobilní aplikace

Cenový přehled: Projektory

Fotoškola: Jak upravovat grafiku v mobilu

TIPY & TRIKY

Plná verze: Ashampoo Photo Commander 15

Plná verze: SoftOrbits Flash Drive Recovery

Plná verze: IObit Uninstaller 11 Pro

Jak sledovat a sdílet polohu v reálném čase

Jak sledovat aktuální změny na webu

Jak sdílet nebo zveřejnit kalendář

Jak promítnout displej telefonu na počítač s Windows 10

Kde hledat weby pro sběratele

Bezpečnostní servis

Nákupní zóna: nejlepší produkty na trhu

Servis: Computer radí čtenářům

HERNÍ DOUPĚ

Modifikace her fanoušky

Humankind

King’s Bounty II

Psychonauts 2

Jupiter Hell

Mobilní hry