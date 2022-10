Soudce odložil rozsudek nad Elizabeth Holmes z Theranosu. Bude řešit nařčení ze strany svědka

Vynesení rozsudku nad zakladatelkou společnosti Theranos Elizabeth Holmes bylo odloženo, protože soudce zkoumá žádost o nový proces vyvolanou srpnovou návštěvou svědka obžaloby v jejím domě. „Otázky, které obhajoba vznesla, jsou závažné. Dovolím si říci, že jsou sice omezené, ale vážné,“ řekl na pondělní konferenci soudce Edward J. Davila k obvinění, že státní zástupci zmanipulovali výpověď klíčového svědka.

Davila nařídil „omezené“ důkazní řízení, jež se bude konat 17. října v soudní síni v budově soudu v San Jose v severním okrese Kalifornie. Na tento den a místo bylo původně naplánováno vynesení rozsudku nad Holmes, které je z tohoto důvodu přesunuto na zatím neupřesněné datum – pravděpodobně k němu dojde v průběhu listopadu až ledna.

Podivná snaha o setkání

Nové důkazní řízení vychází z neobvyklého incidentu, kdy se údajně rozrušený bývalý ředitel laboratoře Theranosu Adam Rosendorff objevil u Holmes doma a snažil se s ní promluvit. Dle soudních dokumentů Rosendorff nejprve 8. srpna kolem páté hodiny odpoledne zavolal právníkovi Holmes a zanechal hlasovou zprávu, v níž žádal o sjednání schůzky s Holmes v jejím domě.

Asi hodinu po zanechání této zprávy se Rosendorff – poté, co se mu právník neozval – objevil u Holmes doma. Do kontaktu s ní se však nedostal – hovořil s ním pouze její partner William Evans. Ten tvrdí, že Rosendorff se objevil u vchodových dveří jejich domu a působil znepokojeně. Mimo jiné měl prý rozepnutou košili, rozcuchané vlasy a roztřesený hlas.

Ačkoli se Evans podle svých slov snažil Rosendorffa přimět, aby odešel, bývalý ředitel laboratoře mluvil dál a říkal, že cítí vinu za to, jak to u soudu dopadlo, a že kvůli tomu nemůže spát. Vyjádřil své přesvědčení, že kdyby si mohl promluvit přímo s Holmes, mohlo by to být pro oba „uzdravující“.

Klíčový svědek

Soudce zajímá především skutečnost, že Rosendorff údajně naznačil, že státní zástupci zmanipulovali jeho výpověď. Rosendorff konkrétně uvedl, že zatímco on vypovídal, státní zástupci se snažili, aby všichni ve společnosti Theranos „vypadali špatně“ a aby se věci ve společnosti jevily horší, než byly. Právě to, jak Rosendorff přiznal, ho tížilo a nedalo mu spát.

Davila, jenž předsedal procesu s Holmes a bývalým provozním ředitelem Theranosu Rameshem „Sunnym“ Balwanim, souhlasil s právníky Holmes, že Rosendorffovo prohlášení neřeší možné problémy vyvolané jeho rozhodnutím pokusit se kontaktovat Holmes osm měsíců po jejím odsouzení. Zdůraznil, že advokáti nemohou znovu opakovat rozsáhlé výslechy, které Rosendorff podstoupil během šesti dnů soudních výpovědí.

Žádost, která veřejně odhalila snahu o kontakt ze strany Rosendorffa, je jednou ze tří, jež podali advokáti Holmes 6. září. Další dva podněty se týkají argumentů, které žalobci předložili v procesu s Balwanim, a e-mailů, jež žalobci předložili po odsouzení Holmes a které popisují neúspěšné pokusy o přístup do databáze, jež by podle nich mohly být použity jako důkaz v její obhajobě.

Přísný soudce asi necouvne

Davila v pondělí uvedl, že má vše, co potřebuje k rozhodnutí o posledních dvou návrzích. Pouze situace týkající se Rosendorffa se zdá být větším právním problémem, protože ji soudce označil za „otázku prvního dojmu“, což je právnický výraz pro otázku, která ještě nikdy nebyla řešena v právním rozhodnutí. K celé situaci se však staví skepticky s tím, že Rosendorffovo svědectví pravděpodobně nebude relevantní pro obvinění, na jehož základě byla Holmes odsouzena.

Státní zástupci se na druhé straně hodlají hájit čestným prohlášením Rosendorffa, v němž uvedl, že „na všechny otázky, které mi byly položeny, odpověděl úplně, přesně a pravdivě, jak nejlépe jsem mohl“. Rovněž prohlásil: „Nemám žádný důvod se domnívat, že vláda zkreslila nebo vytvořila mylný dojem o chování paní Holmes nebo pana Balwaniho ve společnosti Theranos.“

„Řeknu vám, že jsem ještě neviděl případ, kdy by se stalo něco takového,“ konstatoval Davila, který byl deset let soudcem vrchního soudu v Santa Claře, než ho v roce 2011 prezident Barack Obama jmenoval do federálního soudu. S tím souhlasil i právník Holmes Lance Wade, dle kterého je situace „dost výjimečná“,

Otázky advokáta

Rosendorffovo prohlášení, ve kterém ovšem návštěvu Holmes nepřiznává, je „velmi pečlivě zpracované“ a vytváří „silný závěr“, že podle něj žalobci porotce uvedli v omyl. Zatím nevíme, proč Rosendorff cítil „nutkání sednout do auta a jet do bydliště paní Holmes“, řekl Wade.

Dle asistenta státního zástupce Johna Bostice ve skutečnosti nezáleží na tom, co přesně Rosendorff řekl. „Z prohlášení doktora Rosendorffa jasně vyplývá, že neodvolává žádné své svědectví,“ zdůraznil z právního hlediska podstatnou skutečnost.

Soudce Davila poznamenal, že svědek, který se objeví v domě obžalovaného, je velmi neobvyklý jev a tvrzení, že se vláda dopustila pochybení, považuje za závažné. Proto souhlasil s odložením vynesení rozsudku a s konáním důkazního řízení. Upozornil však, že slyšení by mělo být úzké, soustředěné a krátké.