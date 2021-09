Souboj desktopů: Je hezčí Windows 11, střídmý Zorin, anebo pastelkový Deepin z Číny?

Jedenáctky jsou za dveřmi a do začátku dostaly zcela nové grafické rozhraní. Rozhraní, které ještě více připomíná některé linuxové systémy a jejich grafické desktopy, které se vždy pokoušely skloubit to nejlepší od Applu a Microsoftu.

Po letech proto opět nastal čas na srovnání těch nejtypičtějších úloh na pracovní ploše ve Windows 11 a právě v některém z těchto grafických Linuxů. Jenže jaký vybrat?

Mohlo by to být skvělé Ubuntu a Fedora, které patří ke zlatému standardu domácí stanice s Linuxem, my jsme ale raději nainstalovali mnohem okrajovější troufalce, kteří svoji propagaci odjakživa stavěli na tom, že nabídnou vaši mámě a tátovi to samé co Windows. Ale úplně zadarmo.

Střídmý Zorin a pastelkový Deepin

Nahodili jsme na počítač proto ty distribuce, které se propagují v prvé řadě skrze svůj ksicht a rouhají se slovy, že nabízejí ty nejhezčí desktopy ve vesmíru. Které to jsou?

Zorin OS, který staví na Ubuntu a před pár týdny se dočkal nové verze 16. Zorin OS je k dispozici v základní bezplatné verzi Core, zjednodušené Lite a konečně i Pro za 39 eur (bez DPH). Je docela úsměvné, že jedním z lákadel verze Pro jsou právě i vyšperkovaná témata, která co nejvíce připomínají macOS nebo Windows 11.

Deepin opensourcovými kuloáry prolétl hlavně z toho důvodu, že je čínské provenience a zkoušel to s ním i Huawei, který jej na asijských trzích nasadil i na svůj laptop MateBook 13. Také Deepin se v srpnu dočkal aktualizace 20.2.3 a vychází z Debianu, na který roubuje svůj grafický desktop.

Který z nich je nejhezčí?

Pojďme se podívat, jak vypadá několik základních obrazovek s programy na každém z těchto operačních systémů. Zleva to bude vždy Windows 11, Zorin OS a Deepin. Zatímco Windows 11 v posledním sestavení Insider používám přímo na svém pracovním notebooku, ostatní operační systémy jsem nastartoval při rozlišení 1280×720 pixelů v bezplatném virtualizačním nástroji VMware Workstation 16 Player.

Přihlášení a pracovní plocha

Spouštíme počítač. Po úvodním bootu na nás vyskočí přihlašovací obrazovka uživatele. Takto vypadá na Windows 11, Zorin OS a Deepinu.



Přihlášení uživatele

Systém naskočil a zobrazila se plocha. Takto vypadají desktopy s výchozí (nebo některou z výchozích) tapetou a hlavním panelem.



Pracovní plocha

Nabídka Start a další prvky na ploše

Jedenáctky zcela přepracovaly nabídku Start, která se zbavila dlaždic a tak trochu se vrací ke kořenům. Můžete ji porovnat s obdobnou funkcí na Zorinu a Deepinu.



Nabídka Start

Na hlavním panelu bývá zpravidla ještě oznamovací oblast s ovládáním zvuku, sítě a dalšími nabídkami. Takto vypadají ve všech testovaných systémech.



Systémové nabídky v hlavním panelu

Zcela při kraji najdete hodiny. Když na ně klepnete, otevře se miniaturní kalendář. Windows a Zorin OS v této části zobrazují notifikace, Deepin ukáže samostatné okno s kalendářem.

Správce souborů

Plochu máme za sebou a teď se už pojďme podívat na podobu základního softwaru. Nedílnou součástí každého desktopu je správce souborů.



Správce souborů

Prohlížeč obrázků

Poklepali jsme ve správci souborů na fotografii a nechali ji otevřít ve výchozím prohlížeči obrázků. Zároveň se podívejte, jak vypadá jeho kontextové menu.



Základní prohlížeč obrázků

Přehrávač videa

V dalším kroku jsme poklepali na soubor videa a opět jej nechali otevřít ve výchozím přehrávači. Bohužel, v Deepinu nám ve virtuálním prostředí přehrávání stejného videa pokaždé havarovalo (Zorin s tím problém neměl), a tak přikládáme alespoň podobu prázdného okna. Ostatně, nejde nám o video, ale o vzhled přehrávače samotného.



Přehrávač videa

Přehrávač muziky

Z nejčastějších multimédií nám už chybí pouze zvukové nahrávky. Pokud mají vyplněné popisné informace a snímky desek, tyto informace správce souborů zpravidla použije a zobrazí. V případě Deepinu se tak ale u zcela totožných souborů nestalo, což je v roce 2021 vážný nedostatek.



Hudební přehrávač

Kancelářský balík

Většina grafických linuxových distribucí používá jako předinstalovaný kancelářský balík bezplatný LibreOffice. Microsoft pochopitelně svůj Office nerozdává, ve výchozím stavu ale Jedenáctky nabízejí alespoň docela použitelný WordPad.



Textový procesor

Kalkulačka

Autoři operačních systémů si docela často dávají záležet na vzhledu kalkulačky. Podívali jsme se proto, jak vypadá v pokročilém režimu napříč operačními systémy.



Pokročilá kalkulačka

Nastavení

Zábavu, tvorbu a domácí úkoly do zítřejší hodiny matematiky máme za sebou, takže už nám zbývá pouze správa počítače. Jak vypadá centrální aplikace pro konfiguraci systému? Takto.



Centrální nastavení a karta uživatelského účtu

Store s aplikacemi

Podobně jako na mobilních telefonech dnes už každý velký operační systém pro desktopy nabízí také katalog s aplikacemi. V případě linuxových OS je podobný systém instalace programů mnohaletá samozřejmost, řada Windows se to pak naučila s příchodem Osmiček.



Katalog s aplikacemi

Příkazová řádka

Co uživatel neprovede v grafické konfiguraci, to zvládne v příkazové řádce. Takto vypadají emulátory textových terminálů na Windows 11, Zorin OS a Deepinu.



Příkazová řádka

Správce úloh

Na úplný závěr ještě aplikace všech aplikací – správce úloh, který spouštíme při sebemenším problému. Takto vypadá jeho režim s grafy vytěžovaného procesoru a dalších prostředků.



Správce úloh

Tzv. hezkých Linuxů samozřejmě existuje celá řada a vašem zájmu by neměl ujít ještě Elementary OS, který taktéž vychází z Ubuntu. I ten se před pár dny dočkal velké aktualizace 6 Odin.

Jak už název operačního systému napovídá, jeho smyslem by mělo být maximálně jednoduché, intuitivní a designově čisté prostředí. Do našeho výběru jsme jej ale nakonec nezahrnuli, protože se přece jen podobá Zorinu, a tak jej zastoupil právě poměrně pastelkový a skutečně exotický Deepin.

Tak co, který desktop se vám na těchto srovnávacích snímcích 1:1 líbí nejvíce? Hlasujte v anketě v úvodu článku.