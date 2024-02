Souboj čističky vzduchu Sencor SHA 9400WH a smrádku u Jakuba v dílně. Kalafuna, kouř a toxické výpary

Za poslední roky jsme si vyzkoušeli hned několik chytrých domácích čističek vzduchu. Na seznamu nechyběl třeba tento povedený model od ostravského specialisty na meteostanice Garni nebo „diskostoleček“ Starkvind z Ikey, u kterého zase tak trochu zvítězila forma nad obsahem.

Fungují vůbec ty čističky?

Pod všemi články na toto téma se nicméně pokaždé objevil zástup komentářů, které se ptaly stále dokola na jednu a tutéž otázku: „Fajn, hučí to, má to všemožné barevné semafory, ale opravdu to funguje?“

Dnes se na to pokusíme odpovědět v experimentu, který bude co nejvěrněji kopírovat reálný scénář ze života. A protože soboty patří našemu bastlení, bude to experiment plný zápachu a bílého kouře, čističku totiž umístíme do redakční dílny a necháme Jakuba pájet dráty a desky Arduino.

Video: Co umí čistička vzduchu Sencor SHA 9400WH a experiment v dílně:

Dokáže si její filtrační mechanismus poradit s pevnými částicemi spalin kalafuny, které zaplní místnost s prázdným objemem 45 metrů krychlových? A jak se bude výsledek lišit oproti situaci, kdy bude čistička vzduchu vypnutá? To všechno změříme na vlastní jednotce s čidlem pevných částic Sensirion SPS30.

SHA 9400WH vyčistí místnost i malý byt

Hvězdou večera tentokrát bude cenově dostupná mašina SHA 9400WH od Sencoru, která se chlubí osmistupňovou filtrací a schopností docela rychle vyčistit prostory s výměrou do 50 metrů čtverečních.



Domácí čistička vzduchu Sencor SHA 9400WH

Naše malá kancelář bude pro SHA 9400WH jen rychlovka na pár minut, papírově by si totiž měla poradit i s bytem 2+1 obvyklých rozměrů.

Filtrační trojsendvič je základ

Alfou a omegou každé domácí čističky, která to myslí alespoň trošku vážně, je filtrační trojsendvič:

Síto

HEPA

Aktivní uhlí



Dnes už strandardní filtrační sendvič síto – HEPA – aktivní uhlí

Svrchní síto zachytí při nasávání chlupy z domácích mazlíčků a další velké překážky. Standardní vlákenný filtr HEPA uprostřed se postará o mikroskopické pevné částice s velikostí v řádu mikrometrů až stovek nanometrů a konečně zadní plástev s buňkami vyplněními granulemi aktivního uhlí se pokusí pohltit pachy a nejrůznější těkavé látky.



Sklípky zadního filtru s granulátem aktivního uhlí. Cirkulací vzduchu přes filtr se ve vysoce porézním aktivním uhlí postupně zachycují látky způsobující zápach

Ale pozor, domácí čistička není zařízení za miliony z protiatomových krytů. Zápach z běžného kouře nebo alergeny zachytí, pokud ale doma rozlijete litr staré dobré ipy, jiného odmašťovadla nebo třeba acetonu, nejlépe prostě uděláte, když na hodinu otevřete všechna okna do ulice.

Ještě UV-C, katalýza a ionizace

Moderní čističky dnes trojsendvič doplňují dalšími technikami a SHA 9400WH není výjimkou. Za černou deskou s aktivním uhlím proto číhá ještě lampa, která na povel ozáří zbývající svinčík ultrafialovými vlnami UV-C (254 nm).



Nad ventilátorem je UV-C lampa, která na povel prozařuje proudící vzduch