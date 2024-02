Sora vytvoří video z textového zadání. OpenAI znovu předběhlo konkurenci, výsledky jsou úžasné

Zatím jen stručně, později do tohoto článku doplníme další podrobnosti. Nejdůležitější je ale stejně toto video. Pusťte si ho, nastavte větší formát a zkuste si představit, jak by na vás zapůsobilo, kdybyste nečetli titulek článku a netušili, o co jde.

OpenAI, tvůrce známého ChatGPT, připravil AI model nazvaný Sora. Je to nástroj typu text-to-video, který z napsaného zadání dokáže vygenerovat videoklip. Jak jste už viděli v ukázce, výsledky jsou na úplné jiné úrovni, než jsme doposud u služeb tohoto charakteru mohli vídat.

Že jsou klipy pečlivě vybrané a třeba i upravené? OpenAI tvrdí, že jde přímo o výstup modelu Sora bez jakékoli další editace. Můžete se také podívat na X, kde CEO Sam Altman generuje další klipy z promptů, které mu lidé posílají.

Sora je difúzní model, který generuje video podobně, jako to DALL-E nebo Midjourney dělá u obrázků. Začíná s úvodním pokusem, který vypadá jako statický šum, a postupně ho transformuje – šum v mnoha krocích odstraňuje.

Služba je v testovací fázi a kromě spolupracovníků OpenAI k ní má přístup jen omezený počet lidí. Víc než jinde je tady důležitá bezpečnost, bude nutné zajistit, aby tento nástroj nesloužil pro přípravu dezinformačních materiálů. OpenAI prý také vyvíjí nástroje, které dokážou rozpoznat, jestli bylo video vygenerováno Sorou.

Další informace a ukázky najdete na webu Sora.