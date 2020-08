Sony zvažuje, že na PC přinese i další exkluzivní hry z PlayStationu

Japonská společnost v korporátní zprávě shrnující aktuální stav i výhled do budoucnosti uvádí několik zajímavých poznatků týkajících se her. PlayStation je dle Sony nejprodávanější značkou domácích/stolních konzolí na světě, celkově se prodalo již 450 milionů PlayStationů.

Pikantní je, že se Sony neodvolává na interní informace, ale neoficiální statistiky VGChartz, kterým tak dodává ještě větší váhu, než měly doposud.

Pod Worldwide Studios aktuálně spadá 14 vývojářských center, ale Sony přiznalo záměr řady svých studií ještě navýšit, ať už založením nových, nebo pohlcením stávajících. Poslední akvizice se odehrála přesně před rokem, kde Sony koupilo Insomniac Games (tvůrce Spider-Mana). Konkurenčnímu Microsoftu mimochodem patří 15 studií.

Sony také chce rozšířit uživatelskou základnu a prodloužit i dobu, kterou lidé tráví hraním. Toho prý dosáhne mj. novými online službami a silnými videoherními značkami.

Sony a PC

Nejpikantnější je však poslední věta strategických cílů. „Prozkoumáme možnost rozšířit naše first party hry na PC, abychom podpořili růst zisku.“ To ještě automaticky neznamená, že všechny exkluzivní hry z PlayStationu teď budou vycházet i na počítačích. Nakonec to nemusí být žádná. Sony si nejdříve spočítá, jestli se mu to vyplatí.

Důležitou roli bude hrát (ne)úspěch první vlaštovky, čerstvě vydaného portu hitu Horizon Zero Dawn. Sony na PS4 prodalo 10 milionů kopií a patří vedle God of War, The Last of Us, Spider-Mana a Ucharted 4 mezi značky, kterým se podařilo této mety dosáhnout. Pokud zájem na PC bude velký, mohly by následovat další porty těchto velkých titulů a do budoucna i her z PS5.

Rozpočty tříáčkových her se už počítají ve stovkách milionů dolarů a uživatelská základna PlayStationu může být časem příliš malá na to, aby se vývoj her zaplatil. Potenciální miliony hráčů s PC nelze ignorovat.

Sony se ale teoreticky může vydat i jinou cestou – přes streamování. Služba PlayStation Now je dnes dostupná také pro Windows a umožňuje hrát stovky titulů z PS2 až PS4, do budoucna se jistě rozroste i o PS5. Japonci ale budou muset posílit technickou kvalitu. Streamování v rozlišení 720p s 30 snímky za sekundu a stereo zvukem dnes vedle xCloudu, Stadie nebo GeForce Now působí zastarale.

via TPU