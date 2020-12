Sony vyvine A.I. kuchaře, který strčí do kapsy i restaurace s michelinskou hvězdou

Sony se na svém webu ai.sony pochlubilo novou iniciativou Gastronomy Flagship Project. Jak už název a doména napovídají, půjde o jídlo a umělou inteligenci!

V Sony se domnívají, že špičkovým šéfkuchařům docházejí nápady a v kreativním procesu jim může pomoci právě tvrdá věda a matematika: analýza velkých dat, strojové učení, neuronové sítě a hromada servomotorů.

Cílem projektu by tedy měla být aplikace, které dokáže generovat A.I. recepty takovým způsobem, že stroj vezme zkušenosti špičkových spolupracujících šéfkuchařů a propojí je se svoji databází chutí, vůní, molekulární strukturou potravin a vytvoří zcela nové chuťové kombinace, které by člověka jednoduše nenapadly, ale podle surové matematiky by to mělo být chutné.



Zdali se neuronová síť naučí vařit i hit českého Mimibazaru, nevíme

To je tedy softwarová část projektu, nicméně ji doplní ještě vývoj robota do kuchyně restaurací. Mašina by měla pomáhat v celém procesu výroby pokrmu od chystání ingrediencí po míchání polévky.

Takový robot by pak mohl třeba skrze internet simultánně vařit podle instrukcí michelinského šéfkuchaře podobným způsobem, jako může neurochirurg pomocí robota provádět složitý zákrok na dálku.