Sony si patentovalo škálovatelnou herní konzoli s více grafikami. To by mohl být základ PlayStationu 5 Pro a budoucích

Uvedení nové generace herní konzole PlayStation 5 je už za rohem, Sony se však nejspíše už připravuje na vzdálenější budoucnost, která může být rozhodně zajímavá.

Sony si totiž zažádalo o nový patent, který se zaměřuje na škálování herních konzolí a i efektivní hraní pomocí streamování z cloudu. Princip je takový, že v současnosti dostanete herní konzoli, která má pevně daný výpočetní výkon tvořený například jedním APU čipem kombinující procesorová jádra a integrovanou grafiku. U PlayStationu 5 by se mělo jednat o stejný koncept.

V novém patentu ale Sony zmiňuje možnost použití více čipů zároveň a to jak grafických, tak i celých APU. Díky tomu by bylo relativně snadné zvýšit výkon konzole například u verze Pro a podobně, protože by to umožnilo zdvojnásobit grafický nebo procesorový výkon.

Podobně jako při zapojení dvou grafických karet do SLI, lze očekávat zvýšení výkonu hlavně při vyšším rozlišení (PS5 Pro by díky tomu zvládlo hraní třeba v 8K). To však není jediný prezentovaný systém v tomto patentu.

Zajímavější část totiž naznačuje možnost propojení dvou konzolí do společného výpočtu, případně kombinace lokální konzole a cloudu pro vyšší výkon. Například když budete mít PlayStation 5 a v budoucnu si koupíte PlayStation 5 Pro, získáte vyšší výkon, protože se spojí obě konzole dohromady. Tato architektura ale dává smysl hlavně při propojení herní konzole a cloudu, kdy jsou pak možnosti upgradu takřka neomezené.

Zda bude patent schválen a jestli ho Sony vůbec použije, zatím není jasné. Zmíněná architektura a možnosti použití ale určitě dávají smysl a ukazují možnosti, kam by se mohly herní konzole dále ubírat.