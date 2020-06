Sony PetaSite Optical Disc Archive: optická média ve 3. generaci uchovají až 2,9 petabajtu dat

Pokud chcete relativně levně ukládat opravdu velké množství dat, ale pevné disky jsou příliš drahé a velké a zároveň páskové technologie až příliš pomalé, řešením jsou systémy postavené na optické technologii.

Sony představila již třetí generaci své technologie PetaSite Optical Disc Archive, který je určen pro nasazení k serverům, do datacenter nebo do 42U racků. Řešení nabízí úložiště dat s kapacitou 165 TB až 2,9 PB, záleží na variantě a potřebách.

Nová generace spoléhá na oboustranné optické disky s osmikanálovým propojením a možností používat i starší optické cartridge z druhé generace. Protože v datacentrech hraje důležitou roli také spotřeba elektrické energie, nabízí nová generace nižší spotřebu v klidu i při zátěži. Řešení s kapacitou 2,9 PB má hmotnost 330 kg a spotřebu 370 W.

Pokud jde o rychlosti, došlo mezigeneračně k 150% zlepšení. V případě sekvenčního čtení dat je to až 375 MB/s (3 Gb/s) a u ověřeného zápisu pak 187,5 MB/s (1,5 Gb/s). Uložená data by dle specifikací Sony měla mít trvanlivost kolem 100 let s odolností na elektromagnetické pulzy (EMP), rozdílu teplot a vlhkosti. Verze cartridge WORM (Write-Once) navíc nelze přepsat, takže jsou odolná i vůči ransomwaru a dalším útokům s cílem zneškodnit nebo změnit data pomocí softwaru.