Sony kvůli nepokojům ve Spojených státech odkládá premiéru herní konzole PlayStation 5

Na čtvrtek 4. června měla společnost Sony naplánovanou prezentaci své nové herní konzole PlayStation 5 a několika her. Ve Spojených státech však již déle, než týden zuří demonstrace, vyjadřující nesouhlas s policejním zásahem, v jehož důsledku zemřel Afroameričan George Floyd. Vedení Sony celou akci zrušilo a odložilo na neurčito.

V oficiálním oznámení na sociální síti Twitter japonský výrobce elektroniky uvádí: „Rozhodli jsme se odložit akci, naplánovanou na 4. června, která se měla týkat PlayStation 5.“ Nejde přitom ani tak o obavy z rabujících demonstrantů – z dalšího kontextu zcela zjevně vyplývá politické rozhodnutí.

Nesouhlas s rasismem

Již v předchozím tweetu Sony reagovala na zásah, během kterého policista bílé pleti Derek Chauvin usmrtil během zákroku 46letého Afroameričana George Floyda. Incident se odehrál 25. května v Minneapolis a zveřejnění videozáznamu vyvolalo v několika desítkách amerických měst vlnu nepokojů proti policejní brutalitě a rasové nespravedlnosti.

„Odsuzujeme systémový rasismus a násilí proti černošské komunitě.“ uvedlo Sony krátce před oznámením o zrušení plánované akce. To pak vysvětlilo slovy: „I když chápeme nadšení hráčů z celého světa, kteří chtějí vidět hry pro PS5, cítíme, že právě nyní není čas na oslavu. V tuto chvíli chceme zůstat v pozadí a dát prostor důležitějším hlasům, které je třeba vyslyšet.“

Podle původních plánů měly být tento čtvrtek odhaleny další podrobnosti o připravované herní konzoli PlayStation 5. Silnou stránkou očekávané novinky má být především rychlé SSD úložiště s rychlostmi až 5 Gb/s. Součástí akce The Future of Gaming měla být také prezentace nových her pro tuto platformu. V původním oznámení firma uvedla, že plánuje sdílet více než hodinu záznamů z her velkých i malých studií, které by měly běžet na PlayStation 5.

Nejen Sony ruší akce

Sony není jedinou firmou, která zrušila naplánovanou akci kvůli probíhajícím protestům ve Spojených státech. O den dříve se ke stejnému kroku odhodlal Google, který měl ve středu 3. června představit beta verzi Androidu 11. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že „nyní není vhodný čas na oslavu“.

Také společnost Electronic Arts odložila svou velkou prezentaci hry Madden NFL 21. V tomto případě firma uvedla: „Najdeme jiný čas, kdy si s vámi popovídáme o fotbale. Protože tohle je důležitější než hra, důležitější než sport a potřebujeme, abychom drželi pohromadě a dosáhli změny.“