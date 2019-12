Sonos čelí kritice za svůj výměnný program. Staré reproduktory nelze prodat, ale jen rozebrat a sešrotovat

Americká firma Sonos má reputaci výrobce kvalitních reproduktorů a audio techniky. V posledních dnech ale čelí silné kritice kvůli svému programu, v jehož rámci nabízí slevu 30 % na nové produkty One, Beam a Port, pokud jimi zákazník nahradí staré zařízení. O hojně propírané kauze informuje The Verge.

Problém spočívá v tom, že před výměnou musí zákazník staré zařízení „recyklovat“ využitím funkce „Recycle Mode“ („Režim recyklace“). Reproduktor se tím znefunkční a firmy, obstarávající jeho recyklaci, s ním pak nemohou udělat nic jiného než ho rozebrat na součástky.

Nešetrná recyklace

Aktivací „recyklačního režimu“ dojde v podstatě k vymazání a „bricknutí“ – tedy znehodnocení zařízení, které pak nelze dále používat. Kritici přitom upozorňují, že by bylo lepší staré reproduktory dále prodávat jako použité, což by mohlo vynést kolem 200 až 250 dolarů za kus.

Jedním z prvních, kdo podrobil způsob recyklace reproduktorů Sonos kritice, je uživatel, vystupující na Twitteru pod přezdívkou @atomicthumbsm, který pracuje ve firmě, zabývající se recyklací elektroniky. Ten upozornil na fakt, že zatímco recyklace vyžaduje energii, opětovné použití výrobků je v mnoha směrech šetrnější k životnímu prostředí. „Sonos hází do koše jakoukoli ekologickou šetrnost, jen proto aby prodal více reproduktorů.“ hodnotí situaci.

„Toto je nejvíce nepřátelské zacházení a plýtvání dobrým hardwarem, jaké jsem za pět let při práce v recyklačním průmyslu viděl,“ uvedl v sérii tweetů. „Mohli jsme je prodat a zajistit, aby byly znovu použity, jako to děláme s veškerou funkční elektronikou, pokud je to možné. Teď je musíme zničit.“

Podivná obhajoba

Pokud chce zákazník získat 30% slevu na nový produkt, musí v aplikaci označit staré zařízení, které hodlá vyměnit. Po potvrzení dojde k přepnutí tohoto reproduktoru do režimu recyklace a začne odpočítávání 21 dnů. Po uplynutí této doby je zařízení podle Sonosu „trvale deaktivováno“ bez možnosti jeho obnovení. Nefunkční elektroniku je pak možné odevzdat na sběrném místě.

Sonos tuto metodu obhajuje poněkud nešťastnými argumenty – ve vyjádření pro The Verge uvedl, že „Je skutečností, že těm starším produktům chybí výpočetní výkon a paměť na podporu moderních zážitků Sonos.“ Program výměny je prý pro majitele cenově dostupnou cestou k upgradu.

Je pravdou, že celý nápad nepůsobí úplně smysluplně: proč by měla být sleva na nové zařízení vázána na znefunkčnění staršího, ale přesto stále velmi dobře fungujícího kusu? Skutečně to působí dojmem, že jde primárně o zvýšení prodejů nových produktů.