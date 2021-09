SoftOrbits Photo Background Remover je specialista na odstranění pozadí z obrázků. Návod a plná verze zdarma

SoftOrbits Photo Background Remover je nástroje, se kterým snadno odstraníte pozadí z fotografie nebo obrázku. Nabízí automatickou detekci pozadí, vyříznutí objektů a vytvoření čistě bílého pozadí, na kterém objekt vašeho zájmu dokonale vynikne.

Na C-zóně časopisu Computer najdete plnou verzi jako dárek (heslo je níže v placené části článku).

Stažený balíček spusťte a proveďte instalaci. V prvním kroku zvolte jazyk (k dispozici je i čeština), v dalším pak klepněte na tlačítko Získat bezplatný aktivační klíč. Tím se dostanete na webovou stránku, na níž zadejte svou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Request full version key.

Následně budete muset potvrdit adresu klepnutím na odkaz, který vám přijde e-mailem. Na stránce, která se otevře, zadejte své jméno, příjmení a zemi. Po klepnutí na tlačítko Done. Continue! se zobrazí licenční klíč, který vložte do instalátoru do pole Váš licenční klíč a klepněte na tlačítko Aktivovat nyní! Poté bude instalace programu dokončena.

Ovládání programu je ve své podstatě poměrně jednoduché. Stačí přetáhnout libovolnou fotografii nebo obrázek myší nad okno aplikace, případně ho otevřít přes tlačítko Vybrat soubor. Klepněte na tlačítko Odstranit pozadí 1 v horním panelu nástrojů a po pravé straně okna se otevře panel.