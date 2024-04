Snapdragon X Plus má vypráskat Intel a AMD z notebooků. Qualcomm láká výkonem i spotřebou

Qualcomm chystá letos silný nástup do armových procesorů určených pro běžné počítače se systémem Windows. Loni na podzim se představil Snapdragon X Elite, výkonný procesor slibující překonat i Apple M3 a k tomu i nabídku Intelu a AMD. Zatím si žádný notebook s tímto procesorem koupit nemůžete, ale to Qualcommu nezabránilo uvést jeho pomalejší (a doufejme levnější) variantu Snapdragon X Plus.

Základní charakteristika Pls oproti Elite je méně procesorových jader, stejně výkonný koprocesor pro AI a až na nejvýkonnější verzi X Elite také stejně výkonná grafika Adreno.

Srovnání představených Snapdragonů X Elite a nového Snapdragonu X Plus:

Platforma Model Jádra Frekvence Dual Core Boost Adreno Snapdragon X Elite XIE-84-100 12 3,8 GHz 4,2 GHz 4,6 TFLOPS Snapdragon X Elite XIE-80-100 12 3,4 GHz 4,0 GHz 3,8 TFLOPS Snapdragon X Elite XIE-78-100 12 3,4 GHz ne 3,8 TFLOPS Snapdragon X Plus XIP-64-100 10 3,4 GHz ne 3,8 TFLOPS

Všechny procesory potom slibují výkon NPU na úrovni 45 TOPS, podporují paměť LPDDR5x s rychlostí 8448 MT/s a mají cache o kapacitě 42 MB.

Nové X Plusko tak můžeme brát hlavně jako mírně pomalejší procesor pro dosažení nižších cenových hladin notebooků s velmi podobným AI výkonem, který chce využít Microsoft v nové aktualizaci Windows 11.



Snapdragon X Plus srovnaný s výkonnějším Elite a procesory Intelu a AMD

Qualcomm zatím jen předvedl vlastní prototypy notebooků s vybranými benchmarky, kde dokáže i Snapdragon X Plus porážet ve vícevláknových testech Apple M3, a předvedl použitelnou hratelnost ve hře Control pro Windows. Na nějaké objektivní zhodnocování je tedy zatím brzo, ale nejspíš nebudeme muset čekat tak dlouho.

Už 20. května má Microsoft naplánovanou představovačku pro budoucnost Windows a počítačů Surface. Benchmarky nového počítače s procesorem Snapdragon X Plus už přitom unikly na Geekbench.

Konečně ale nebude platforma Arm dostupná jen na počítačích Microsoftu. Brzy po 20. květnu si už nejspíš sáhneme na první notebooky dalších výrobců. Microsoft totiž řádně zapracoval na kompatibilitě a rychlosti emulace současné x86, takže by notebooky s procesory Arm mohly začít dávat smysl i běžným uživatelům. Když ne kvůli AI, tak určitě kvůli delší výdrži na baterie.



Snapdragon X Elite slibuje delší výdrž v běžných činnostech na notebooku

zdroj: Qualcomm