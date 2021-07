Snapchat nabral druhý dech, roste nejvíce za poslední roky. Hlavně mimo Evropu a USA

Snap, mateřská společnost sociální sítě Snapchat, má za sebou mimořádně příznivý kvartál. Síť získala 13 milionů nových uživatelů, což je meziročně o 23 % více, zároveň společnost zdvojnásobila tržby na 982 milionů dolarů. Sice stále 100 milionů ztratila, ale to už tak bývá, když se masivně investuje.

Překvapivé jsou tyto informace proto, že v jeden čas byl Snapchat umírající sociální sít. Panovaly reálné obavy, že to firma neustojí, hlavně bezprostředně po změně designu celé aplikace, který byl hodnocen jako katastrofální. Tehdy skutečně růst zpomalil, nových uživatelů příliš mnoho nepřicházelo a inzerenti se neorientovali v tom, jak vlastně celá síť funguje.

To už je ovšem passé, jak ukazují hospodářské výsledky. Snapchat nabral druhý dech a dokáže do jisté míry konkurovat větším aplikacím jako je TikTok. Aktuálně se může těšit z 293 milionů aktivních uživatelů a roste nejrychleji od roku 2017, kdy jej používalo 173 milionů uživatelů. Pro porovnání, Twitter jich v posledním hlášení uvedl 206 milionů. Zdvojnásobení tržeb na 982 milionů dolarů (tedy růst o 116 procent) je také něco, o čem si ostatní sociální sítě mohou nechat jen zdát.

Co za touto změnou stojí? Je jasné, že Snapchat by byl někde jinde, kdyby dříve Instagram (respektive Facebook) neokopíroval jeho klíčovou funkci mizejících příspěvků. Firma z toho byla mrzutá, ale nakonec vsadila na pokročilé filtry, které se neuvěřitelně uchytily (a opět je Facebook okopíroval). To ale nebude to hlavní. Inputmag například spekuluje, že uživatelé oceňují prostý fakt, že u Snapchatu nebylo zjištěno tak masivní shromažďování osobních dat, také není tolik zahlcen reklamami a obecně podniky či instituce tu tolik „neotravují“ se svými příspěvky.

Zároveň i Snapchat se chytil trendů a má svou vlastní sekci, která se podobá TikToku, kde lidé mohou veřejně sdílet krátká videa. Plus společnost platí populárním influencerům, aby na platformě svůj obsah sdíleli. V neposlední řadě do toho vstupují brýle Spectacles, jejichž poslední verze využívá rozšířenou realitu.

Ne všechno je ovšem tak růžové. Největší zájem nových uživatelů Snapchat nezaznamenal ve svých klíčových trzích v USA a v Evropě, ale v ostatních regionech, kde inzerenti za oslovování lidí platí více peněz. Bude otázka, zda se tyto uživatele podaří udržet a monetizovat je i do budoucna.