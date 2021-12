Snapchat chce udělat AR užitečnější. Metaverse odmítl, přesto ho trochu tvoří

Poslední týdny mezi technologickými společnostmi připomínají závodění, kdo první a v jakém stylu vytvoří metaverse. Meta ho chce umístit do virtuální reality, Niantic do rozšířené a Snapchat podle všeho také míří do AR, byť slovo metaverse odmítá. Firma tento týden na konferenci Lens Fest oznámila, že hledá nové způsoby, jak rozšířenou realitu využívat, do pátrání zapojí své stávající spolupracující autory.

Společnosti se během posledních čtyř let podařilo získat 250 tisíc lidí, kteří vytváří tzv. lenses, různé 3D efekty v rozšířené realitě, které uživatelé mohou aplikovat na své fotografie a videa. Snapchat se díky této armádě může chlubit masivní knihovnu efektů a podle jeho slov je logické, že se s novou výzvou obrátil i na ně.

Tentokrát nemají vytvářet jen obyčejné animace, ale rovnou celé mini aplikace, které bude možné v rozšířené realitě používat skrze aplikaci Snapchatu. Většímu počtu lidí chce firma z tohoto důvodu poslat i své brýle Spectacles, které mají AR displej, aby své výtvory mohli lépe testovat.

„Nechceme utéct do jiného světa. Pro nás je reálný svět magický a můžeme se z něj učit,“ popsala šéfka AR spoluprací ve Snapchapu Sophia Dominguez filosofii firmy a odkázala tak na metaverse plánovaný Metou (Facebookem), který se má odehrávat ve virtuální realitě. Podle ní toto není cesta, podobně v nedávné době mluvil například Niantic. Snapchat chce podle Dominguez především propojit digitální prostory a ty reálné, rozšířenou realitu udělat v jádru užitečnější.

Zatím užitečnost přímo nedefinuje, lidé mohou zkoušet vytvářet, co chtějí. Dostanou k tomu více nástrojů, například Lens Studio (software ve Snapchatu, ve kterém se vytváří a publikují efekty) vyjde v nové verzi, ve které budou obsažené i nové API. Tvůrci díky nim například dostanou možnost propojit efekty s informacemi v reálném čase, mimo jiné hodnotou kryptoměn a údaji o počasí.

Komplikovanější efekty, které využívají lepší geometrii, budou rovněž nově dostupné na méně výkonnějších mobilních zařízeních, aby si je mohlo užít více lidí. A aby na sebe vygenerované digitální objekty lépe reagovaly, uživatelé dostanou při tvorbě lenses k dispozici nový fyzikální engine.