Snadnější záloha fotek z mobilu už není. Test Synology BeeStation BST150-4T

Hledáte zařízení, které poslouží celé domácnosti pro naprosto jednoduché ukládání dat? Synology BeeStation tohle řeší.

Plusy Jednoduchá konfigurace

Přístup a záloha odkudkoli

Až 8 uživatelů Minusy Cena ve srovnání s NASem

Chybí kvóty uživatelů

Samo není stoprocentní zálohou 8,1 Hodnocení

V Computeru 3/24 jsme vám přinesli čtyři způsoby, jak přenést data z mobilního telefonu. Řešili jsme přesun do počítače, na externí disk, i na síťové úložiště – NAS a konečně zálohu do cloudu. Použití slov „přesun“ a „záloha“ v předchozí větě je přitom zcela záměrné. I pro účel tohoto článku musíme rozlišit, co je a není opravdová záloha. Synology BeeStation je další metodou, která stojí někde mezi cloudem a NASem. V něčem je lepší, v něčem ale horší.

Síťový disk po lobotomii

BeeStation je jednodiskové síťové úložiště, které spolu s desktopovými a mobilními aplikacemi slouží k jednoduché a uživatelsky intuitivní záloze dat, a to odkudkoli na světě. Kdybychom konfiguraci NASu přirovnali ke stavbě atomové elektrárny, pak je nastavení BeeStationu takovým rozděláním táboráku. Zvládne to opravdu každý.

Další výhodou je cena: spousta uživatelů nechce platit pravidelný poplatek za zálohu do Cloudu. BeeStation je jednorázovou investicí (pokud nepočítáme spotřebovanou elektřinu) a s kapacitou 4 TB dobře a dlouho poslouží všem uživatelům a všem jejich zařízením v domácnosti. Navíc veškerá data máte na svém disku, ve svém domě či bytě. Pokud máte v cloudové služby přirozenou nedůvěru, tady je řešení.

Nevýhody jsou ovšem zřejmé: záloha do Cloudu je díky replikaci dat na více serverů napříč Zemí velmi, velmi bezpečná. Muselo by se sejít více okolností, abyste o svá data přišli. BeeStation je jednodiskové zařízení a disk může selhat, proto i zde je nutná další záloha dat. Třeba jen na (pravidelně připojovaný) externí disk přes USB, k dispozici jsou konektory USB-A i USB-C.



Po první instalaci si stáhnete aplikace pro zálohu souborů a fotek. Rovnou můžete také zálohovat své fotky z iCloudu či Googlu

Bezstarostným řešením je následná záloha dat do cloudu a využít můžete Dropbox, Google Drive či Microsoft OneDrive. Pokud už tedy platíte například rodinný tarif Microsoftu, můžete jej využít i zde pro další zálohu vašich dat. Oceňuji praktické návody v češtině, jak zálohovat fotky na BeeStation z iCloudu a Google fotek.



V administraci můžete propojit své cloudové služby a data buď ručně nebo automaticky zálohovat různými směry

Využít můžete i zálohu na cloud Synology C2, kde ale kapacita 1 TB stojí zhruba 1 800 Kč na rok – a tomu jste se chtěli nákupem BeeStation vyhnout. Můžete nastavit i plán zálohování, aktivovat šifrování pomocí hesla apod. Pozitivní je, že jak z cloudu, tak z externího disku lze všechna data a nastavení rychle obnovit.

Skvěle funkční aplikace

Po připojení do sítě a zapnutí je vyžadována jednoduchá instalace, která ale vyžaduje registraci účtu od Synology a právě v tomto účtu bude konkrétní BeeStation (po zadání sériového čísla) přiřazen. Dalších uživatelů může být až 8 a všichni potřebují primárně účet Synology, přes který se přihlásí v desktopových (Win i macOS) i mobilních (Android, iOS) aplikacích. V případě macOS je nepříjemností nutnost instalace rozšíření jádra, a ačkoli má Synology postup dobře zdokumentovaný, může běžného uživatele odradit.



Chcete-li k BeeStation připojit jako síťový disk, musíte sobě i dalším uživatelům vytvořit lokální účet a aktivovat službu SMB

S mobilními aplikacemi je situace prostá: nainstalujete BeeFiles (Android, iOS) a BeePhotos (Android, iOS), přihlásíte se v nich svým Synology účtem a ihned můžete zálohovat složky, které vyberete. Aplikace samozřejmě kopírují Photos a DS Files od Synology a pro zkušeného uživatele to bude zbytečné. Chápu ale, že jejich názvy chtěl výrobce zpodobnit s názvem zařízení, aby cílová skupina nebyla zmatená.



Zajímavost: BeeStation provádí třídění fotografií, a aby tento nelehký úkol nepadal na bedra prostého procesoru uvnitř, přenechá se tato zátěž na zařízení, které fotky odesílá

Aplikace umožňují snadnou a rychlou zálohu dat, konkrétních adresářů a všech, nebo jen nových fotek. V nastavení lze omezit zálohu jen na Wi-Fi nebo při nabíjení. BeeStation samozřejmě odděluje data jednotlivých uživatelů a ani vy jako správce k nim nemáte přístup. V době testování ale nebylo například možné přiřazovat uživatelům kapacitní kvóty.

Přes aplikace, mobilní aplikace a i přes webový prohlížeč frčí data plnou rychlostí, jakou vaše síť zvládne. Při přístupu přes internet jste samozřejmě omezeni kapacitou linky.

BeeStation samozřejmě umožňuje i přímý přístup přes síťový protokol SMB a využít tak disk jako dodatečnou zálohu pro různé soubory z počítače, nebo jako multimediální centrum pro obsah přehrávaný z televize. Pak jen musíte hlouběji do nastavení, aktivovat SMB a hlavně každému uživateli vytvořit vlastní síťový účet, se kterým se k disku přihlásí.

V jednoduchosti je krása i nebezpečí

BeeStation není první jednoduchý síťový disk, nabízí však skutečně přímočarou instalaci a hlavně fungující desktopové i mobilní aplikace. Cena ale není výrazně nižší než u plnohodnotného jednodiskového NAS se stejnými parametry a ctěného čtenáře Computeru a Živě.cz bychom přece jen zlákali k pokročilejšímu řešení. Nabízí výrazně více funkcí a hlavně se něco přiučíte.

BeeStation přitom není zbytečným produktem, ba naopak. Uspěje v domácnosti, kde počítače spravuje ne až tak zkušený uživatel. Jen ve svém okolí jich znám několik a konečně zde nemusím instalovat složitý NAS, k jehož správě musím být povoláván. A věřím, že dotazů "jak snadno zálohovat fotky z našich mobilů, ale nechci pravidelně nic platit" dostáváte ze svého okolí i vy. Vždy je ale potřeba mít na paměti: bez dalšího opatření není ani BeeStation stoprocentně spolehlivou zálohou dat.

Synology BeeStation BST150-4T 4 TB Úložiště pro snadnou zálohu všech zařízení v domácnosti, jehož obsluhu zvládne každý. Parametry procesor: Realtek RTD1619B quad-core 1,7 GHz paměť: 1 GB DDR4 kapacita: 4 TB (reálně 3,48 TB) porty: 1× LAN 1 Gb/s, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 počet uživatelů: až 9 tlačítka: zapnutí/vypnutí bezdrátová rozhraní: ne funkce: osobní cloud, záloha počítačů a mobilních zařízení spotřeba: 5,7 W příslušenství: UTP kabel, napájecí adaptér možnosti montáže: stůl rozměry: 63 × 148 × 192 mm záruka: 3 roky Cenové srovnání Synology BeeStation 4 TB – 5 500 Kč

QNAP TS-133 + 4 TB HDD – 6 590 Kč

Synology DS 124 + 4 TB HDD – 6 600 Kč

