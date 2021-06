Smrt Windows 10 je téměř jistá. Microsoft odhalil datum ukončení podpory verze Home a Pro

Již 24. června ukáže Microsoft budoucnost Windows – alespoň tak to sám říká. A Jak to nyní vypadá, bude bez Windows 10. Tomuto systému nyní totiž určil datum ukončení podpory. Stane se tak v roce 2025.

V posledních náznacích a únicích se začíná spekulovat, že Microsoft představí nástupce Windows 10 pojmenovaného jednoduše Windows 11. Naznačují tomu propagační materiály a i třeba nedávno zveřejněné 11minutové video. Stejně pravděpodobné, jako uvedení Jedenáctek, je ale i to, že si z nás v Redmondu dělají legraci a reálně se systém bude jmenovat zcela jinak. Faktem ale je, že se dočkáme nového oznámení a to vypadá, že bude velké.



Konec podpory Windows 10 Microsoft oznámil na stránkách podpory

Minimálně již víme, že do budoucna firma nepočítá s Windows 10. Ty měly být poslední verzí Windows, což se ale zřejmě nestane. Na stránkách podpory totiž nyní bylo zveřejněno datum ukončení nikoliv konkrétního buildu Windows, ale rovnou celé edice Home a Pro. To tak nastane 14. října 2025.

To reálně znamená, že ať už nástupce bude jakýkoliv, uživatel budou vybízeni k přechodu podobně, jako tomu bylo při uvedení Desítek. To je v kontrastu s jinou novinkou, kterou Microsoft představil v loňském roce – Windows 10X. Ty měly fungovat souběžně, z uvedení systému ale sešlo. Jednotlivé funkce by se však mohly dostat právě do chystaného systému.

