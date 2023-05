Smršť novinek v novém Bingu. Dostane historii, doplňky, bude kreslit grafy a analyzovat PDF

Microsoft se po čtvrt roce pochlubil čísly, jak se daří novému Bingu vyzbrojenému umělou inteligencí GPT-4, a představil několik novinek, na které se můžeme těšit v nadcházející době.

Během posledních tří měsíců si betatesteři s chatbotem popovídali ve více než půl miliardě seancí, vygenerovali přes 200 milionů obrázků a to vše se podepsalo i na celkové oblibě Bingu, který se nyní může pyšnit 100 miliony aktivních denních uživatelů. Ještě to samozřejmě není Google, v Redmondu ale v tempu nepolevují a chystají další a další lákadla.

Nový Bing konečně bez pozvánek a čekání

Zaprvé, nový Bing byl doposud k dispozici jen na pozvánky, tato fáze nicméně končí a Bing s GPT-4 je nyní k dispozici úplně pro všechny a bez čekání. Účet na Microsoftu a prohlížeče Edge jsou ale samozřejmě i nadále podmínkou.



Nově pro každého a bez čekání na pozvánku

Odpovědi s obrázky a grafy

Další specialitou, která se začne objevovat v chatu, jsou multimediální odpovědi. Prostý text nejvýše s odkazy na zdroje postupně doplní také obrázky a grafy. Nic takového zatím nikdo nemá – pracuje na tom pouze OpenAI v ChatGPT skrze doplňky, které ale nyní může testovat jen úzký okruh vybraných uživatelů.



V odpovědích se začnou nově zobrazovat obrázky, grafy a další multimediální obsah

Autor obrázků rozumí (nejen) česky

Nový Bing používá hned dvě AI od OpenAI. GPT-4 pro generování textu a vylepšenou verzi modelu DALL-E pro generování grafiky, kterou si můžete vyzkoušet ve webové aplikaci Autor obrázků (Bing Image Creator).



AI generátor obrázků od Microsoftu nově rozumí i českým promptům

I ta se dočkala jedné atraktivní novinky, kterou neumí nikdo jiný včetně podobných technologií jako Midjourney a Stable Diffusion. Bing Image Creator nyní porozumí promptům v libovolném jazyku, který podporuje samotný Bing.

Obrázky tak můžete vytvářet i zadáním v češtině, aniž byste se trápili hledáním správného slovíčka v angličtině. Dáte-li automatu příkaz Modré auto s červenými zrcátky na poušti, bude to fungovat.

Historie pro chaty jako na ChatGPT

Pokud jste doposud poreferovali ChatGPT, který nabízí historii chatů, k nimž se můžete kdykoliv vrátit, pojmenovat si je a používat jako naučené aplikace pro různé účely, Bing to bude umět také! Microsoft slibuje, že novinku vypustí co nejdříve.



Historie chatů v postranním panelu Edge Copilot

Sdílení a export chatů

Chaty zároveň nemusí zůstat uzamknuté ve vašem účtu. Nově je budete moci ukládat a sdílet s ostatními uživateli, kteří pak budou moci v debatě pokračovat.



Nová tlačítka pro sdílení a export historie chatu

Podpora analýzy velkých dokumentů

Populární činností AI chatbotů je analýza a sumarizace složitých dat – třeba dlouhých textů, ze kterých mají v několika bodech vypíchnout to nejlepší.

Nový Bing integrovaný do postranního panelu prohlížeče Edge (Edge Copilot) by si s tím měl už brzy poradit ještě lépe a Microsoft dokonce slibuje, že mu budete moci k přechroustání předložit klidně i obsáhlý dokument v PDF.

Edge Actions

Novinkou při práci v postranním panelu Edge Copilot je také Edge Actions, tedy akce které bude moci chatbot provést přímo v prohlížeči. Třeba otevře nový panel s filmem, který při debatě s ním dohledáte.



Chatbot bude moci vyvolat akci v prohlížeči – třeba otevře nový panel a v něm spustí dohledaný film

Doplňky pro nový Bing

ChatGPT už v uzavřené betaverzi nabízí doplňky, které chatbota propojí na další webové služby a technologie, no a Bing to bude umět také! Ještě si na to chvíli počkáme, Microsoft už ale připravuje vše potřebné pro vývojáře z komunity.



Ukázka doplňku, který propojí chat se službou OpenTable pro rezervaci stolu v restauraci

Redmond tedy zatím hodlá držet dosavadní svižné tempo v integraci AI do každodenních služeb, které mu pomáhá posilovat tržní postavení kdysi spíše okrajového vyhledávače Bing.

Haló, Google, budíček!

Pozice Googlu je sice zatím zdánlivě neotřesitelná, z varovných signálů v podobě Samsungu zvažujícího změnu poskytovatele vyhledávače, ale asi nemají v Mountain View zrovna nejlepší spaní.

Hromada dílčích novinek v novém Bingu je totiž v silném kontrastu vůči tomu, co nabízí konkurenční chatbot Bard od Googlu. Ten je dnes teprve v pozici, kde byl ChatGPT už loni na podzim. O hlubší integraci do Chromu a doplňcích nemluvě.