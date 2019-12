Služba Unroll.me slibovala odhlášení nevyžádané pošty, vedle toho však šmejdila ve schránkách a prodávala data

Služba Unroll.me lákala uživatele na snadné vyčištění poštovních schránek od nevyžádané pošty. V jednoduchém uživatelském rozhraní nabízela odhlášení nejrůznějších newsletterů, bulletinů a dalších zpráv, které firmy posílaly svým zákazníkům. Stačilo jen klepnout na tlačítko a Unroll.me obstaralo regulérní odhlášení daných e-mailů.

Příjemným faktem bylo, že služba byla poskytována úplně zadarmo, a to bez jakýchkoli podmínek. Jedinou nezbytností bylo udělení přístupu k e-mailové schránce. To samo o sobě dávalo smysl – jinak by se Unroll.me nedostal k nevyžádaným e-mailům a nemohl by je jménem uživatele odhlásit.

Pak praskly informace o prodeji dat

V roce 2017 však zdánlivou idylku přerušily zprávy o tom, že služba zase tak úplně zadarmo není. Její provozovatel sice nezískával finance od klientů, ale prodejem jejich dat, která získal skenováním e-mailových schránek. Informoval o tom například web How to Geek.

Jedním z nejmarkantnějších případů zneužití přístupu ke schránce je prodej informací společnosti Uber. Ta si u mateřské firmy Slice Technologies objednala marketingový průzkum, jež spočíval ve shromáždění účtenek zaslaných e-mailem konkurenční přepravní službou Lyft. Uber sice dostal „anonymizovaná data“, nicméně i tak to lze vnímat jako závažné narušení soukromí.

Jako problém se ukázala skutečnost, že uživatelé udělovali službě Unroll.me přístup ke své schránce, který jí často ponechali i po odhlášení nežádoucích zpráv. Firma tak měla oprávnění nejen číst, ale také odesílat a mazat e-maily mnohdy i několik let.

Podle podmínek to bylo legální

Ačkoli zpráva o prodeji dat z poštovních schránek uživatelů vzbudila v roce 2017 značný rozruch, nebyla v rozporu s deklarovanými podmínkami služby. V nich se uvádělo: „Můžeme sdílet osobní údaje, které shromažďujeme, s naší mateřskou společností, dalšími přidruženými společnostmi a důvěryhodnými obchodními partnery.“

Celou kauzou se začala zabývat americká Federální obchodní komise (FTC), která v oficiální tiskové zprávě Unroll.me obvinila z klamavého marketingu. Doslova konstatuje, že společnost „podvedla své uživatele z hlediska nakládání s e-mailovými údaji“.

V rámci vypořádání bude Unroll.me muset „smazat osobní údaje, které shromáždil od spotřebitelů“. Musí také informovat uživatele, kteří si prohlíželi jakékoli z jeho klamavých prohlášení o tom, jak shromažďuje a sdílí uživatelská data získaná z e-mailových zpráv.

Poněkud paradoxně však firmy Unroll.me ani Slice Technologies nedostaly žádnou pokutu, ačkoli data svých uživatelů použily k finančnímu zisku. Zbývá dodat, že v současnosti je služba Unroll.me pro uživatele z Evropské unie nedostupná – údajně kvůli GDPR.