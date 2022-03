Slíbil, zrušil a už zase jej chystá. Průzkumník ve Windows 11 nabídne panelové prostředí. Zkusili jsme jej

Čerstvé testovací sestavení Windows 11 kromě přiznaných novinek skrývá ještě jedno vylepšení, které není vůbec malé. Průzkumník obsahuje panelové prostředí, podobně jako jej známe z webových prohlížečů, případně z některých alternativních správců souborů.

V poslední době bylo skrytých vylepšení, která Redmondští ještě nebyli připravení ukázat světu, více. V předstihu jsme tak viděli např. Správce úloh. Funkce je skrytá, protože buď není dodělaná, nebo Microsoft jen experimentuje a není si jistý, jestli ji vůbec programu Insider postoupí.

Budeme se muset nechat překvapit, jak to dopadne. Funkce každopádně působí poměrně dodělaně, panely fungují, jak mají. Pouze vizuálně ještě není vše dokonalé, např. písmo na panelech se mi zdá rozmazané. Pokud chce Microsoft panelové prostředí testovat veřejně, vypadá to, že by k tomu mohl přistoupit brzy.

Skryté prostředí v Průzkumníku ve Windows 11 build 22572 odhalil Rafael Rivera. Jedná se o funkci č. 34370472, kdybyste ji případně chtěli vyzkoušet na vlastní kůži. Aktivujete ji nástrojem ViVeTool, s nímž se pracuje přes Příkazový řádek. Stačí zadat příkaz vivetool addconfig 34370472 2.

Zdroje: Rafael Rivera / Twitter