Sledujte, co nového Google naučil své mobily. Představí i další nové hračky

Dnes večer od 20:00 můžete online sledovat prezentaci Googlu, na které představí novinky. Dopředu prozradil, že půjde o nové telefony Pixel, Chromecast a chytrý reproduktor. Z tohoto pohledu tedy asi nemůžeme čekat nějaké překvapení, ale velmi mohou překvapit nové funkce, které se v zařízeních objeví.

Prezentaci můžete sledovat na streamu výše a pokud nevládnete angličtinou, nebo chcete ušetřit čas, níže je průběžně aktualizovaný textový výpis nejzajímavějších informací v češtině.

20:30 Konec. Tak to bylo hodně rychlé. Dřívější prezentace Googlu byly občas velmi zdlouhavé, tentokrát to vzali naopak jak z rychlíku. Máme tu tedy nový Chromecast s Google TV a ovladačem, nový reproduktor Nest Audio a dva nové telefony Pixel. Google stihl akorát naznačit, co všechno novinky umí.

20:28 Google připomněl herní streamovací platformu Stadia. Na nových telefonech můžete hrát s připojeným ovladačem a díky 5G budete mít potřebná rychlá data...

20:25 Foťáky v nových telefonech budou stejné. A dostanou další chytré funkce, aby fotky a videa byly ještě atraktivnější. Očištění portrétů, pokročilá třístupňová stabilizace...

20:22 Nové telefony Google Pixel 4a 5G a Google Pixel 5. Představení hardwaru nezabralo ani minutu a jde se hned na služby. Google vážně nechce, abyste se už zabývali tím, z čeho je váš telefon sestaven, ale abyste se zaměřili na to, co dokáže.

20:20 Google reaguje na aktuální omezení a zprostředkuje přenosy z domovů některých umělců. Zajistí kvalitní audio hardware a platformu pro streamování (pochopitelně YouTube) a celé to zároveň poslouží jako propagace Nest Audia.

20:15 Další novinka následuje: Nest Audio. Je to nový chytrý reproduktor, který by měl uchvátit kvalitou, ale také hlasitostí zvuku. Jedná se o dvoupásmový reproduktor, který můžete propojovat do multi-room systému a ozvučit si tak celý byt. Připojuje se skrze Wi-Fi a samozřejmě podporuje Google Asistenta. Novinka bude stát 99 dolarů, což po přepočtu a zdanění představuje cca 2 800 Kč. Chcete-li stereo, počítejte s dvojnásobnou investicí.

20:10 Nový Chromecast dostane právě podporu Google TV. Z malé streamovací krabičky se rázem stane něco víc – z běžné televize udělá televizi „chytrou“. Součástí Chromecastu je proto také nově malé dálkové ovládání, nicméně půjde samozřejmě ovládat i hlasem díky podpoře Google Asistenta. Nabízet se bude ve třech barvách a cena zůstává jen 49 dolarů (cca 1 370 Kč s daní).

20:05 Google TV. Vyhledávání filmů napříč různými předplacenými službami, seznam filmů ke zhlédnutí, inteligentní doporučování, hlasové ovládání... to je základ této televizní platformy.

20:03 Po krátkém úvodním slovu jdeme na věc. Prezentace se odehraje pochopitelně bez diváků a vystřídá se u ní řada zaměstnanců Googlu.

20:00 Začátek prezentace

19:30 Google dopředu prozradil, co na prezentaci ukáže za zařízení. Budou to především nové telefony Pixel a dopředu už také víme, jak budou vypadat a jakou budou mít hardwarovou výbavu. Na prezentaci se ovšem dozvíme, jaké dostanou nové funkce. Google tím jasně dává najevo, že o hardware dnes u telefonů už vlastně tolik nejde.

Nové telefony Pixel budou dva. V první řadě Google Pixel 5, tedy nejnovější pokračovatel řady, a Google Pixel 4a 5G, tedy upgradovaný stávající model s podporou sítí páté generace. Pixel 5 má 6" OLED displejem s 90Hz obnovovací frekvencí, voděodolností IP68 a špičkovým fotoaparátem, který se letos konečně dočká širokého objektivu. Pixel 4a 5G má mít stejný foťák, podobnou výbavu, nicméně v levnějším plastovém provedení, bez voděodolnosti a se slabší baterií.