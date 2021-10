Sledujete stále stejná videa? YouTube přidává další cestu, jak vám doporučí čerstvý obsah

Připadá vám, že vám YouTube nezvládá doporučit dostatek zajímavého obsahu? Buď je nerelevantní, případně jste daná videa už viděli. Tak s tímhle problémem má zabrat sekce ve videoslužbě, která se nazývá prostě New to you.

Na mobilech, počítačích nebo televizorech se objevuje na hlavní obrazovce nahoře v řádku s návrhy témat, když obsah obrazovky obnovíte. Stejně tak se vám může výzva k zobrazení úplně nových doporučených videí ve výraznější podobě ukázat při procházení dílčích návrhů na hlavní obrazovce.

Oproti standardnímu přehledu doporučených videí na YouTubu má do čerstvě oznámené sekce proplouvat jen obsah z nových kanálů. Jak Google podotýká, funkce je personalizovaná, tudíž k jejímu používání musíte být přihlášeni. Ani tak se nemusí objevit pokaždé.



Nová sekce se může objevit, když obnovíte hlavní obrazovku YouTubu

Zdroje: YouTube Community via MSPoweruser