Slavíme 25. narozeniny. Tohle jsou lidé, kteří pro vás dělají Živě.cz

Dnes je to přesně 25 let od spuštění zpravodajského webu Živě.cz. I když termín „zpravodajský web“ je příliš moderní a nabubřelý na to, jak jednoduchá tehdejší statická stránka byla. I s tím „Živě.cz“ je to složitější. Ze začátku jsme totiž fungovali na adrese zive.cpress.cz. Až po třech letech jsme (zdarma!) získali stávající doménu.

Redaktoři Živě.cz předpovídají budoucnost. Za 25 let si stejné video budeme pouštět pro zasmání:

„Historek z natáčení“ by byl nespočet, ale tentokrát nechceme být nostalgičtí. Raději vám ukážeme, kdo pro vás Živě.cz dělá dnes a jak vidí méně či více vzdálenou budoucnost. Ať už ta skutečná budoucnost přinese cokoliv, můžeme vám slíbit, že budeme u toho, a dáme vám o tom vědět.



První verze Živě a inzerát, kterým se spuštění webu propagovalo v tištěném časopisu Computer. Mediální svět tehdy vypadal úplně jinak...

První invexové Živě je už ztraceno, ale našli jsme zálohu webu z roku 1997, kde jsou k dohledání i články sahající do roku 1996. Podívejte se na adresu www.zive.cz/zive1997, kde je toto historické Živě.cz vystaveno.

K narozeninám by se hodilo připravit na webu něco nového. Na Živě to najdete dnes po 19. hodině, přijďte se podívat. A kdybyste chtěli něco dát nám, může to být třeba hlas v probíhající anketě Křišťálová Lupa.