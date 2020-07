Slack ukončí obtěžování prací o víkendech. Umožní lépe nastavit upozornění

Nejrůznější komunikátory pro firmy typu Slack, Microsoft Teams či Google Chat usnadňují domluvu v rámci firmy, občas ale mohou rušit upozorněními. Slack proto nyní přichází s možností vypnout si je na dny, kdy nepracujete.

V poslední době rapidně stoupá využití nejrůznějších služeb pro vnitrofiremní komunikaci. Zároveň s tím se objevuje jedna velká nevýhoda – byť umožňují nastavení upozornění, většinou zcela ignorují, zda je pracovní den, či víkend a tím pádem nechcete být rušeni prací. Slack se to ale chystá změnit a tak konečně zavádí možnost vypnout upozornění na víkend či jiné stanovené dny, pokud nemáte klasické rozvržení pracovního týdne.

Novinka je součástí funkce DND, tedy do not disturb (v češtině bývá jako režim nerušit). Vypnutá budou klasická upozornění, i zmínky. Zároveň je možné pro tyto dny vybrat hodiny, kdy vám upozornění dojdou. To se může hodit v momentě, kdy nechce být firemní konverzací rušeni mimo pracovní dobu. Ostatní uživatelé pak uvidí, že máte upozornění ztlumená. Režim DND se přitom zapne i v momentě, kdy si nastavíte stav na dovolené a tím pádem vás aplikace nebude rušit od odpočinku.

Hlavně s ohledem na větší využívání různých komunikátorů ve firmách v poslední době se jedná o velmi žádoucí novinku a osobně mě mrzí, že to nemají automaticky všechny služby a aplikace. Třeba se ale inspirují a z víkendového vypínání upozornění se stane průmyslový standard.

Zdroj: TechRadar