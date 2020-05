Skype se do důchodu nechystá. Microsoft mu stále věří a chystá novinky

Když Microsoft kupoval před devíti lety Skype za 8,5 miliardy dolarů, čekali jsme velké věci. Windows měl ohromný podíl na počítačích a Microsoft stále ještě snil o tom, že uspěje i na mobilech. Skype byl tak trochu synonymem pro internetovou telefonii. Byl skoro všude a co uměl, dělal nejlépe. Microsoft kvůli němu pohřbil i vlastní úspěšnou službu Live Messenger.

Avšak Skypu rostla silná konkurence. Přišly nové messengery. Lidé se více upoutali k chytrým telefonům místo klasickým počítačům, na kterých byl Skype hvězdou. A Skype dostihly technické či spíš technologické problémy, protože síť nebyla pro smartphony stavěná.

Výsledek? Skype měl na konci roku 300 milionů aktivních uživatelů a potenciál to časem dotáhnout na miliardu. Microsoft ale od akvizice přestal o uživatelské základně mluvit, což je obvykle znak toho, že neroste. To se potvrdilo letos v březnu, kdy na dotaz TechCrunche viceprezident firmy řekl, že Skype má aktuálně 100 milionů uživatelů měsíčně a 40 milionů denně. Druhé číslo mu od února vyrostlo o 70 % díky koronavirové krizi, tomu prvnímu Covid-19 jistě také pomohl.

Rivalové už hrají jinou ligu. WhatsApp má dvě miliardy uživatelů, Facebook Messenger asi 1,5 miliardy, Instagram se tomu blíží. Okolo miliardy se drží i čínští giganti WeChat a Tencent QQ. Mezi 200 a 400 miliony uživatelů mají Telegram, Snapchat, Viber nebo Discord.

Dokonce i Microsoft si našel novou hvězdu. Jeho komunikační služba Teams v dubnu hlásila 75 milionů uživatelů aktivních každý den, bezmála dvojnásobek Skypu s mnohem delší historií. A to byla aplikace Teams doposud určená jen pro firmy a pro běžné uživatele ji Microsoft otevřel až minulý měsíc.

Teams nabízí prakticky totéž co Skype, a ještě řadu věcí souvisejících s týmovou či rodinnou komunikací navíc. Je proto otázkou, jestli má Skype ještě budoucnost a nečeká jej smrt podobně jako kdysi Live Messenger. Očividně to řeší i v Redmondu.

Skype dostane novinky a propojí se s Teams

Vviceprezident pro Microsoft 365 Jeff Teper řekl magazínu Venture Beat, že Skype se zatím do penze nechystá. „Budeme do něj dále investovat. Aktuálně roste a připravujeme i nové funkce,“ tvrdí. Co přesně to bude, nevíme. Zároveň ale dodal, že Skype a Teams dostanou nějakou úroveň interoperability. To pravděpodobně znamená, že se sítě těsněji propojí a uživatelé jedné by mohli volat či psát těm druhým. Což je ideální řešení pro případ, že Skype vybouchne. Lidé by plynule mohli přejít na Teams.

Teper je ale zatím optimista. Věří, že i když jsou si obě sítě podobné, mohou existovat vedle sebe. Jako důkaz zmiňuje Facebook, který najednou provozuje WhatsApp, Messenger i Instagram. „Všechny jim stále rostou. Nesnaží se migrovat uživatele z jedné do druhé, ale také je učí spolupracovat,“ říká Teper.

Covid tak Skypu vliv novou krev do žil a my můžeme s napětím očekávat, jestli se mui podaří obnovit zašlou slávu.