Skype oslavil 20. narozeniny. Letos sází na AI, která vám nově přeformuluje zprávy

Skype koncem srpna oslavil dvacetiny a Microsoft do něj implementuje několik funkcí postavených na umělé inteligenci. Což není úplná novinka, protože už v únoru se v komunikátoru objevil Bing Chat. Vývojový tým kolem dlouhodobě uvadajícího Skypu zjevně přikládá AI velký význam, protože v poslední době do něj proudí další novinky.

Skype 8.101 integroval generátor obrázků v Bingu, který se suše nazývá Bing Image Creator. Pohání ho neuronka Dall-E od OpenAI. Zdaleka se nevyrovná Midjourney, zato je k dispozici úplně zdarma. Stejně jak v Bing Chatu můžete do pole pro zprávu napsat, že má nakreslit obrázek kočky, a počkat si na výsledek.

Další novinka spojená s AI se objevila v poslední testovací verzi 8.104. Bing vám pomůže se psaním zpráv. Microsoft uvádí, že když začnete psát, objeví se návrhy, jak by vaše zpráva mohla znít líp. Když napíšete zprávu, můžete klepnout na jedno z tlačítek nad ní, které ji přepíše tak, aby byla vtipná, profesionální, sarkastická aj. Mezi jednotlivými tóny se můžete přepínat.



Skype v posledních měsících integruje funkce spojené s AI

Od nedávna ve Skypu pošlete zprávu sami sobě, což je funkce, kterou nabízí jiné komunikátory jako WhatsApp nebo Signal.

Polozapomenutý komunikátor

Od doby, kdy Microsoft převzal Skype a nezvládl nástup smartphonů, jsme se postupně přestali dozvídat, jak se platformě daří. Letos na jaře Redmondští po dlouhé době zveřejnili konkrétní údaj – Skype denně použije přes 36 milionů lidí. Ještě v roce 2020 to ale bylo 40 milionů lidí.

K tomu mu dopomohl zvýšený zájem o telekomunikaci během epidemie Covidu-19. Jenže ho rychle předběhl domácí konkurent Teams, který patří k vítězům telekomunikačních soubojů v éře covidu. Skype je nadále v provozu, ale moc o něm neslyšíme.

Než Microsoft převzal Skype za 8,5 miliardy dolarů pod svá křídla v roce 2011, komunikátor pár let patřil aukčnímu gigantu eBay, který si s ním nevěděl rady. Část odprodal několika investičním subjektům, až ho převzali právě Redmondští.

Navzdory velké akviziční sumě začínal Skype skromně. K původnímu malému a nezávislému tvůrčímu týmu patřil Janus Friis, který předtím spoluzaložil výměnnou síť Kazaa. Byl sice známý, raketový vzestup Skypu však nepředpokládal ani v nejdivočejších snech. První veřejná betaverze byla po pár měsících vývoje uvolněna 29. srpna 2003.



Tak šel čas se Skypem. Tenhle obrázek Microsoftu ale skrývá

fakt, že Skype si roky největší slávy prožil v éře před smartphony

Během zhruba tří let Skype oslovil 100 milionů lidí. Což dnes může působit lehce úsměvně, ve svojí době to byl ale obrovský úspěch. Platforma původně využívala decentralizovanou architekturu P2P, než ji Microsoft nahradil centralizovanou architekturou v roce 2017. Do éry smartphonů se už nehodila. Od té doby se Skype hledá a prošel několika redesigny.

