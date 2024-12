Skype Number po skoro 20 letech končí. Ani kredit si už nekoupíte

Skype ruší dvě funkce, které jsou s ním historicky spojené. Microsoft zaříznul vlastní telefonní čísla, tj. Skype Numbers, a kredit na volání. Neznamená to, že se placených funkcí a možnosti volat na běžná telefonní čísla zbavuje úplně. Ve službě si nadále koupíte paušálové balíčky.

Platilo a platí, že výhodné nejsou. Pokud chcete volat jen v Česku, můžete sáhnout po tarifu s 200 minutami za 7,87 € na měsíc, tj. zhruba 200 Kč. Neomezený tarif stojí 19,36 €, tj. necelých 500 Kč. Pokud stojíte o klasické telefonování, čeští operátoři vám poslouží lépe.

Skype Number bylo telefonní číslo, s nímž se vám lidé dovolali na Skype. To bylo užitečné, když někdo neměl Skype, eventuálně ho nemohl použít. Třeba neměl internetové připojení. V roce 2024 si ovšem běžně voláme přes komunikátory jako Messenger, WhatsApp nebo právě Skype. Internet je s trochou nadsázky všude.



Telefonní číslo pro Skype si už nekoupíte

Microsoft nezdůvodnil, proč službu ruší, jen se odkazuje na to, že Skype nadále poskytuje bezplatné volání přes internet. S největší pravděpodobností už o Skype Number nebyl dodatečný zájem a nemůžeme to s ohledem na výše uvedené považovat za překvapivé. Skype Number odstartovalo v roce 2005 jako SkypeIn. Fungovalo tedy skoro 20 let.

Svého druhu druhým reliktem byl Skype Credit. Ten byl nutný pro změnu pro obrácený směr komunikace s klasickým telefonními čísly. Volání na mobily a pevné linky samozřejmě zdarma být nemohlo. Pro vypnutí funkce hovoří stejný argument – důvod pro propojení Skypu s klasickými telefonním přestal existovat. Nebo se výrazně zmenšil.



Kredit končí, zbývají paušální balíčky

Změn si na základě stížností na fórech zřejmě jako první všiml web Windows Latest. Microsoft mu potvrdil, že se dále s dvojicí uvedených služeb opravdu nepočítá. Tudíž nejde o pouhou chybu na webu komunikátoru.

