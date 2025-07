Skype nás naučil volat přes internet, ale Microsoft jeho potenciál úplně zabil (Podcast Živě)

Microsoft v květnu pohřbil Skype. Vlastně to byl dlouhodobý proces. Softwarový gigant nepochopitelně promarnil potenciál slavné značky. Její význam dokládá, že se z ní stalo sloveso. Nejméně jedna generace ví, co to znamená „skajpovat“. Skype měl náskok, stejně ho ale převálcovaly WhatsApp, Messenger a spol.

Část jeho obtíží vycházela z původní P2P architektury. V začátcích byla skvělá, jenže technologický svět se rychle proměnil. Nastoupily smartphony a mobilní internet. P2P se stalo kotvou a Microsoft na změny nedokázal reagovat. Skype byl nespolehlivý a klienty těžkopádné. Než se obtíže vyřešily, světu vládly jiné komunikátory. Skype už neudával směr a upadal do zapomnění.

Dodnes platí za čtvrtou nejnákladnější akvizici Microsoftu. V roce 2011 za službu zaplatil 8,5 miliardy dolarů. Dnes by tato akvizice odpovídala částce přesahující 12 miliard dolarů.

Program pořadu

01:07 – P2P revoluce

10:57 – Hledání obchodního modelu

12:18 – P2P na obtíž

26:06 – Rozpuštění Skypu

30:52 – Pomalé umírání a redesigny

36:00 – Horší je snad jen Google

V pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.