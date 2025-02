Skype to má spočítané a květnu skončí. Microsoft vidí budoucnost v Teams

V kódu preview verze Skypu pro Windows se objevil vzkaz: „Starting in May, Skype will no longer be available. Continue your calls and chats in Teams.“ Od května by tedy aplikace měla přestat fungovat a Microsoft uživatele nažene do Teams.

Pravděpodobně tak půjde o definitivní tečkou za aplikací a stejnojmennou sítí, která více než dvacet let spojovala lidi. Po boomu aplikace Teams během covidu se několikrát spekulovalo, že Skype brzy skončí. Jenže Microsoft pak vždy nečekaně přinesl nějaký redesign nebo větší změny. Poslední rok je ale kolem Skypu velké ticho, které sem tam naruší jen drobné aktualizace s opravami chyb.

Skype vznikl v Estonsku v roce 2003. Rychle nabyl na popularitě a byl tak trochu synonymem pro internetovou telefonii. Na konci roku 2010 měl přes 600 milionů zaregistrovaných uživatelů, přičemž přibližně polovina z nich byla každý měsíc aktivní. Microsoft jej na tomto vrcholu v roce 2011 koupil za 8,5 miliardy dolarů, což byla v té době jeho největší akvizice. Skype se měl stát prostředkem, jak volat a chatovat na mobilech i počítačích a jak oba tyto světy těsně propojit. V Redmondu si tehdy ještě hodně věřili s mobilními Windows.

Jenže do komunikátorů začal čím dál více promlouvat Facebook se svým Messengerem a později také WhatsAppem, takže všechny ostatní rivaly vytěsnil. Microsoft ale nechtěl Skype pohřbít, protože s ním měl plány i ve firemní komunikaci, kde v jeho prospěch zrušil dřívější síť Lync. Když pak ale překvapivě zabodoval s Teams, priority opět změnil.

Zřejmě už zbývají jen dny či týdny, než firma konec Skypu oficiální potvrdí.