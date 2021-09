Skype ještě nekončí, Microsoft mu vdechne nový život. A nebudou to tentokrát jen nové ikonky

Nový vzhled, funkce, vyšší spolehlivost i rychlost. To všechno slibuje Microsoft u nového Skypu, který by měl zavřít ústa všem škarohlídům věštícím jeho konec. Firma v nadcházejících měsících přinese několik zlepšováků pro desktopovou i mobilní verzi známého komunikátoru.

Nutno podotknout, že signály o možné konci Skypu vysílal také samotný Microsoft. Minimum novinek, postupné zhoršování kvality aplikací, zrušení firemní verze a její nahrazení službou Teams. Ta je ostatně součástí výchozí instalace Windows 11 a na prominentním místě nahrazuje právě Skype. Jenže Microsoft věří, že jde pořád o silnou značku, a tak ji dá ještě (minimálně) jednu šanci. Na co se můžeme těšit?

Aplikace dostane nový vzhled. Microsoft zase trochu přeuspořádal ovládací prvky, nasadil nové ikonky i barevné motivy. Nově půjde upravit/změnit i zvuky notifikací.

Výraznou proměnou projde videovolání. Mřížka s obrazy se bude dynamicky přizpůsobovat počtu účastníků, takže nikdo nezůstane v malém okénku odstrčený od ostatních. A i ti, kteří volají bez videa, budou mít v mřížce stejně velkou dlaždici, akorát s obrázkem a jménem. Dokonce i samotný uživatel uvidí vlastní video rovnocenně s ostatními, nebude jen v malém plovoucím okně někde na okraji. Rozložení mřížky půjde také ručně upravit nebo nastavit tzv. speaker view, aby se zvýraznilo video toho, kdo zrovna mluví.

Novou funkcí je TwinCam. Budete-li telefonovat například webkamerou na počítači, můžete do hovoru přidat ještě druhý obraz z mobilu, který vás zachytí z jiného úhlu či ostatním ukážete okolí, domácí mazlíčky nebo děti, aniž byste museli pochodovat s celým notebookem.

Microsoft také upravil dialog pro funkci Meet Now (u nás jako „Sejít se hned“). Mělo by být ještě jednodušší k chatu nebo konferenčnímu hovoru pozvat uživatele bez registrovaného účtu. Vygenerovaný odkaz s pozvánkou navíc nově obsahuje i náhled na to, kdo místnost založil a kdo se v ní nachází.

Webový Skype by měl nově fungovat ve všech prohlížečích, firma konkrétně zmiňuje Edge, Chrome, Safari a Operu, ale vynechává třeba stále dost rozšířený Firefox.

Aplikace na desktopech má být o třetinu svižnější, na Androidu dokonce dvacetkrát rychlejší, ať už to znamená cokoliv…

Aplikace Teams je integrovanou součástí Windows 11 místo Skypu: