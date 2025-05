Skvělý univerzál za skvělé peníze. Test 27" QHD monitoru HP Omen 27q G2

Plusy Skvělý na hraní Vysoký jas Přesné barvy v sRGB Minusy Chybí USB-C nebo USB rozbočovač Výkon na 60 Hz by mohl být lepší 8,1

Na test máme čerstvou novinku – monitor HP Omen 27q G2 jde právě na trh, což je hlavní důvod, proč jsme jej nestihli zařadit do srovnávacího testu herních QHD monitorů. Tento článek tedy můžete brát jako dotestování, hodnocení je přímo porovnatelné.

Na tento monitor jsem obzvláště zvědavý, protože jeho přímý předchůdce skončil na sdíleném prvním místě v testu univerzálních 27" QHD monitorů na jaře 2024. Tehdy monitor zaujal především skvělou cenou 6 000 Kč (dnes 5 500 Kč), tady jsme zvědaví, o kolik lepší bude trošku dražší novinka.

Skvělý jas

Vylepšení oproti předchozímu modelu by se dala shrnout jako ne revoluční, ale podstatná. Jedním takovým případem je maximální jas, který nově dosahuje 500 nitů a strčí do kapsy všechny monitory ze srovnávacího testu. Monitor přitom nemá příliš vysoký příkon, což je ideální kombinace. Minimální jas dosahuje solidních 50 nitů.



Stojan jako celek vypadá velmi povedeně, docela snadno však klouže po stole, což se projeví třeba i při mačkání tlačítek na monitoru.

U monitoru očekáváme plnohodnotnou ergonomii, kterou také dostáváme. Monitor umožňuje nastavení výšky, náklonu, má pivot i VESA uchycení. Monitor nemá natáčení do boků, to se ovšem váže k jednomu nedostatku. Když jsem používal tlačítka na monitoru, při jejich mačkání se monitor natáčel do stran sám. Stojan je totiž trošku lehčí a na spodní straně nemá žádné prvky s vyšší přilnavostí, takže bude snadno sklouzat po stole. To není výrazná výtka, dokud se jej nebudete silněji dotýkat, se stojanem není žádný problém.