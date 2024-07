Skvělý stojan a zajímavý puk. Test 4K monitoru pro kreativce BenQ PD2706UA

Dobrý monitor nemusí zaujmout jen povedeným panelem, ale také držákem. Tento BenQ nemá nudný stojan, ale propracované rameno.

Plusy Pokročilá ergonomie

Skvělé barvy

Puk s ovládáním Minusy Nižší maximální jas

Nižší kontrast 8,8 Hodnocení

BenQ PD2706UA je multimediálním a kancelářským monitorem, který má velkou výhodu v držáku. Oproti běžnému stojanu se v balení nachází monitorové rameno, které byste jinak k monitoru museli dokoupit za tisíce korun. To ovšem není ani zdaleka vše, co monitor může nabídnout – jsou to i přesné barvy, kvalitní panel a povedený ovladač připomínající puk.

Perfektní ergonomie

U ergonomie monitoru si kupující někdy jen potvrdí přítomnost výškové nastavitelnosti a tím to končí. BenQ však ukazuje, kam až lze zajít a jak je ještě možné zlepšit nejen uživatelovo pohodlí, ale také ovládání monitoru. Testovaný monitor představuje špičku v možnostech ergonomie, a to i přes svou dostupnou cenu.

Jedná se o 27" 4K monitor, takže by se dal zařadit mezi středně velké monitory. Už i s takovými rozměry může být problém monitor umístit na stůl a do ideální polohy pro správné držení těla pro dlouhodobé používání. Přibalené rameno napomůže v mnoha ohledech, nicméně pokud byste jej nechtěli, existuje i levnější varianta monitoru bez něj s označením PD2706U.



Pokročilé ergonomické monitorové rameno umožňuje různé pozice displeje včetně velmi nezvyklých poloh. Držák má hned několik kloubů, středový panel také umožňuje otáčení i nastavení výšky.

Rameno se připevňuje svorkou na hranu stolu, přičemž potřebujete asi 11 cm na hloubku, abyste svorku plně zasunuli. Svorka je použitelná pro různé výšky desky stolu, podle mých zkušeností zvládne až 5,5–6 cm, což je opravdu hodně. Samotná svorka je kovová a hodně pevná, celý monitor je tedy velmi stabilní.