Skvělý monitor k notebooku s kamerou, která zvládá Hello. Test QHD monitoru AOC Q27P3CW

Práce na jednom monitoru, zvláště toho malého na notebooku, je značně neefektivní. Rozšíření plochy zajistí právě toto AOC.

Plusy Integrovaná kamera s Hello

Power Delivery až 65 W

USB Hub včetně ethernetu Minusy Frekvence mohla být vyšší

Nečitelné popisky tlačítek 9 /10 Hodnocení

Přijdete domů anebo do práce, vytáhnete kompaktní notebook a jediným kabelem jej připojíte k monitoru. To, co dříve bylo výsadou těch skutečně drahých modelů, se dnes i díky rozšíření rozhraní USB-C stává samozřejmostí. AOC ale přidává ještě něco navíc.

Pracant bez výstřelků

Při návrhu tohoto ryze pracovního monitoru dostali designéři dovolenou: černé šasi, ryze praktický čtvercový stojan, bytelná noha s výškovou stavitelností v rozmezí 15 cm, která umožní i otočení monitoru do portrétního režimu. Na nečitelné popisky čtyř tlačítek budete brblat jen chvíli, funkce si zapamatujete, anebo ještě lépe – nainstalujete si aplikaci iMenu pro ovládání parametrů monitoru přímo z operačního systému.

To zajímavé se děje na horní straně: zde má své místo modul obsahující 2Mpx kameru a infrakameru, tedy s podporou funkce Windows Hello – přihlašování obličejem. Celý modul můžete otočit směrem nahoru nebo dolů a tím si zajistit určité soukromí. K ještě vyšší míře pocitu bezpečí by prospělo, kdyby se celý modul po otočení směrem dolů i odpojil a odhlásil z operačního systému, takto zůstává funkční.



Modul kamery je na otočném kvádříku, díky tomu si kameru nastavíte do ideální polohy. Sklopením si zajistíte vyšší míru soukromí, k vypnutí kamery ale nedojde

Kamera jinak nabízí velmi dobrou kvalitu, se zhoršením světelných podmínek jen narůstá míra šumu. Na to jsme ale zvyklí i u konkurence a lepší obraz nabídnou skutečně jen externí dražší kamery.