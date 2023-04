Skvělá vstupenka do virtuální reality. Test setu Sony PlayStation VR2

Přilba s obrazovkami a dvojice netradičních ovladačů Sense tvoří základ nové virtuální reality pro oblíbený PlayStation. Stojí nemalých patnáct tisíc za ten zážitek?

Plusy Vynikající ostrý obraz

Sledování zraku

Vibrace headsetu Minusy Spíše obyčejné vibrace ovladačů

Nepřesné snímání polohy prstů 8,8 Hodnocení

Po virtuální realitě na minulé generaci PlayStationu bylo logickým krokem, že si Sony přichystá nástupce. PlayStation VR2 je tady a s ní i 30 her. Většinu můžete znát z konkurenčních platforem, ale hned se objevily i první větší vlaštovky jako Horizon: Call of the Mountain. Na konkrétní hry a jejich hratelnost ve virtuální realitě se postupně podíváme na našem herním webu Doupě.cz, teď bude řeč přímo o headsetu a dvojici ovladačů Sense.

V balení moc dalších věcí kromě zmíněných tří nenajdete. Krabice obsahuje navíc jednoduchý návod, nabíjecí kabel a sluchátka k headsetu. Tato virtuální realita tedy nemá žádné pomocné majáky, které byste museli instalovat v místnosti, jako má HTC Vive.

Když potřebujete vidět skrz

Na rozdíl od předchozí generace PS VR se při zprovoznění nového headsetu nezamotáte do hromady drátů, z nové verze vede jen jeden. Zaznamenal jsem výtky, že když Oculus zvládá bezdrátové připojení, proč by to nemohlo zvládat i Sony? Musím říct, že zatím pro mě drátové připojení není žádný problém. Sice se do 4,5m kabelu můžete zamotat, ale to se mi během testování nepovedlo ani jednou.

Oproti některým konkurenčním headsetům, kde musíte po pokoji rozmisťovat senzory, je zprovoznění PS VR2 opravdu jednoduché. Píchnete USB-C kabel do konektoru na přední straně PS5 a po aktualizaci hardwaru vás konzole provede jednoduchým nastavením v několika krocích, který je navíc v češtině. Během toho si rovnou vyzkoušíte možnost koukat se na své okolí i s headsetem na hlavě, což je velmi užitečná funkce, kterou můžete využít kdykoli.