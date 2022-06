Skryjte svůj e-mail. Návod na službu Bump

Díky jednoduché, ale důmyslné službě můžete pro každou internetovou službu použít unikátní e-mailovou adresu, ale využít přitom vlastní schránku. Pokud na jednu adresu začne chodit spam, stačí ji vypnout.

Poučku o tom, že není dobré používat stejné heslo pro více služeb, jste jistě četli tisíckrát. Lze však jít ještě dál – nepoužívat ani stejnou e-mailovou adresu. Uživatelé Maců a iPhonů budou mít výhodu – Apple nabízí službu Hide my e-mail, která pro každou registraci vytvoří unikátní adresu.

Existuje řešení i pro ty ostatní. Služba se jmenuje Bump (bump.email). Princip je jednoduchý: Bump se postará o generování unikátních adres, které budete používat při registracích do různých služeb. Pokud na ni přijde zpráva, Bump ji přepošle na vaši hlavní adresu. Na serverech služby není nic ukládáno, takže nemusíte mít obavy ani o svou bezpečnost.

V podobě doplňku

Aplikace existuje primárně v podobě webového rozhraní, nabízí ale i užitečný doplněk, který používání rozhodně usnadní. Na webu služby tedy najděte tlačítko Download a vyberte doplněk pro svůj prohlížeč. Nainstalujte jej z obchodu stejně jako každé jiné rozšíření. Následně klepněte na ikonu Bump v menu prohlížeče 1 a zvolte možnost Sign up 2 pro registraci ve službě.

Ve formuláři vyplňte e-mail, na který budou přeposílány zprávy a samozřejmě heslo. Následně se již ocitnete v hlavní nabídce služby. Primárním tlačítkem je to s názvem Create new, 3 kterým vygenerujete novou adresu. U té můžete ovlivnit první část, která následně umožňuje lepší orientaci. 4 Za ni je ještě přidána tečka a náhodná písmena. 5 To pro případ, že by si někdo zaregistroval adresu se stejným zněním.