Skříň NZXT H1 není „bezpečná“. Výrobce zjistil, že by lidem mohly začít hořet počítače

Není to poprvé, kdy nějaký výrobce stáhl produkt z obchodů, protože u něj hrozilo nebezpečí. Ve světě informační techniky to obvykle mívá souvislost s akumulátory nebo napájecími adaptéry, u nichž může dojít ke zkratu a potenciálně i požáru. Aby ale z trhu zmizela počítačová skříň, to příliš běžné není.

Kalifornská společnost NZXT teď ale takový problém řeší. Uživatelé si začali na diskuzních fórech a Redditu stěžovat, že se jim z jejich počítačů ve skříních NZXT H1 kouří. Teď firma uznala, že jde skutečně o konstrukční problém a skříň dočasně stáhla z distribuce a současným majitelům pošle náhradu.

Závada se týká dvou šroubů, které ve skříni drží PCIe riser, tedy prodlužovací kabel pro grafickou kartu. Zasahují do napájecí části, způsobují zkrat a začnou se škvařit. NZXT majitelům doporučuje počítače vypnout a nepoužívat do doby, než si zažádají o opravnou sadu.

Skříň se od letoška prodávala také v Česku, stála 10 000 Kč. Také tuzemské obchody ji již vyřadily z katalogů. NZXT H1 svým tvarem připomíná Xbox Series X. Jde o vysoký komín (mrk mrk) určený pro desky formátu mini-ITX. Součástí balení je i 650W SFX zdroj a AIO vodní chlazení. Na těle o velikosti 187 × 187 × 388 mm najdeme prosklenou bočnici, trojici USB a sluchátkový výstup. Uvnitř je místo pro dva 2,5" disky.

via Hexus