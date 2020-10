Skončila podpora Office 2010 pro Windows a Office 2016 pro Mac

Microsoft tento týden ukončil podporu starších verzí kancelářských balíků. Od 14. října 2020 již Office 2010 pro Windows a Office 2016 pro Mac nebudou dostávat žádné aktualizace, firma ukončila uživatelskou podporu, postupně zruší původní online nápovědu a z webu odstraní odkazy ke stažení programu.

Kancelářské nástroje jako Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook budou samozřejmě i nadále fungovat a nových funkcí se stejně ani tak nedočkaly již roky. Uživatelé ale podstupují riziku, že nově objevené chyby už nikdo neopraví a Office, potažmo celý systém, budou zranitelné vůči útokům.

Oznámení o konci podpory nepřišlo ze dne na den, ví se o tom již roky dopředu. Stejně tak známe termíny i pro novější verze Office. Microsoft u svých produktů pracuje se dvěma úrovněmi podpory. U standardní ještě přijímá návrhy na nové funkce a software ještě průběžně vylepšuje. U rozšířené pak už jen záplatuje chyby.

Office 365 se letos proměnil na Microsoft 365:

Officy pro Macy mají jen standardní podporu, edice pro Windows i rozšířenou. Proto Office 2016 pro Mac je od tohoto týdne již mrtvý produkt, ale verze pro Windows bude žít ještě dalších pět let. U nejnovějšího balíčku Office 2019 už ale dojde také ke zkrácení rozšířené podpory u Windows. Od Office 2000 trvala rozšířená podpora pět let, teď už to budou jen dva roky.

I tímto způsobem chce Microsoft domácnosti a hlavně firmy popostrčit k přechodu na Office 365 (dnes již Microsoft 365). Za předplatné totiž uživatelé dostanou průběžně aktualizovanou verzi.