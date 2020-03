Školní výuka se kvůli koronaviru přesouvá na internet. Studenti ale řeší problém: dostupnost připojení

S tím, jak se koronavirus šíří po celém světě, dospěla řada zemí a regionů k rozhodnutí přesunout školní výuku na internet. Opatření má zabránit šíření nákazy mezi lidmi. Nápad je myšlen dobře, naráží se ale na to, že ne všude ho lze realizovat. Mnoho škol řeší, že děti z odlehlých regionů či sociálně slabších rodin k podobnému systému výuky nemají dostatečné vybavení.

Jednou ze zemí, která se rozhodla školy kvůli koronaviru omezit, je Itálie. Do odvolání výuku ve všech vzdělávacích institucích zcela odvolala. Ne všechny státy však postupovaly tak drasticky – některé pouze doporučily či nařídily výuku online. Studenti dostali avízo, ať se tohoto způsobu účastní, nejčastěji pomocí aplikací jako je Zoom nebo Google Classroom.

„Seznamte se s potřebnými online platformami, které studenti budou používat a nainstalujte je na jejich zařízení, také se přesvědčte, že máte k virtuálnímu učení dostupné internetové připojení,“ stojí ve zprávě, kterou odeslala rodičům americká škola Northshore School District. Pokud rodina internetové připojení nemá, škola poskytne mobilní hotspot.

Tato škola je ale mimořádně připravená, jak píší The New York Times. Mnoho školských zařízení v konceptu online výuky tápe, stejně tak učitelé. Mezi americkými kantory dokonce začala kolovat sdílena Google tabulka, do které si píší tipy, jak takovou výuku co nejlépe provést.

Nicméně i kdyby byli sebelépe připraveni, je tu otázka technologického vybavení sociálně slabších rodin a samotných škol. Americká Federální komunikační komise (FCC) má pro tento problém dokonce samostatný výraz – tzv. homework gap. Jde o bariéry, kterým studenti čelí, pokud nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu.

Komise dlouhodobě kritizuje americkou vládu, že neexistují podrobné mapy zobrazující rychlost internetového připojení, kvůli kterým nelze určit, které regiony mají největší problém. V současnosti si společnosti vytvářejí vlastní mapy, a ty bývají nereálné. Nikdo tak nemůže přijít a situaci začít řešit. Koronavirus nyní ukazuje, jak zanedbaný tento problém byl.

K omezování školní výuky už dochází také u nás. Odhodlaly s k tomu některé univerzity s významným podílem zahraničních studentů.