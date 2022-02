Sisoftware otestoval grafické karty Intel Arc A380. Více zkreslené grafy jste ještě neviděli

Intel už se pomalu chystá na vypuštění nových grafických karet Arc Alchemist, které budou dostupné ve třech kategoriích – A300, A500 a A700 dle výkonu. Společnost Sisoftware, která stojí za známým syntetickým nástrojem pro test výkonu, zveřejnila první testy výkonu low-endového modelu. Jak si ale ukážeme, grafy jsou dokonalý podvod pro oči.

V testech se nachází grafická karta Intel Arc A380, která má 7nm čip s 128 exekučními jednotkami (EU) a 6 GB paměti s 96bitovým rozhraním. Grafika má plnou podporu DirectX 12 Ultimate. Proti ní jsou postavené modely AMD Radeon RX 6500 XT, Nvidia GeForce RTX 3050 a GeForce GTX 1660 Ti.

Grafické karty Intel Arc Intel Arc A300 A500 A700 Technologie výroby (TSMC) 7 nm 7 nm 7 nm Exekuční jednotky (EU) 128 384 512 Shader jednotky 1 024 3 072 4 096 Kapacita paměti GDDR6 6 GB 12 GB 16 GB Frekvence pamětí 14 GHz 16 GHz 16 GHz Rozhraní paměti 96bit 192bit 256bit Propustnost paměti 192 GB/s 384 GB/s 512 GB/s

Testy byly provedené pouze v rámci OpenCL, tedy nikoli ve hrách, u kterých lze počítat s tím, že budou v neprospěch Intelu. Spousta grafů je navíc prezentována podvodně tak, aby výkon nevypadal tak špatně. Používá se klasický trik s tím, že graf nezačíná na nule a k tomu se navíc využívá logaritmické škálování, které toho hodně skryje. Výsledek je dokonalý podvod na oči, který si můžete prohlédnout zde:

Jak je vidět, i když je například paměťová propustnost Intel Arc A380 více méně dvakrát menší než u stařičké GeForce GTX 1660 Ti (137 GB/s vs. 238 GB/s), na grafu to vypadá jako velmi malý rozdíl. Stejný případ je u testu vektorizace, kde to dle velikosti grafu vypadá vyrovnaně s konkurencí, rozdíly jsou ale i desítky procent:

Naštěstí jsou v testu k dispozici i normální grafy, které začínají správně od nuly a mají normální škálování, kde se už konečně snadno dozvíme realitu v konkrétních úlohách.

Při hashování si Intel Arc A380 sice vede takřka dvakrát hůře než GeForce GTX 1660 Ti, ale na druhou stranu je na tom stejně jako nová GeForce RTX 3050, která se v tomto směru dočkala omezení oproti starší generaci. Pro nové grafiky od Intelu je třeba připomenout pro někoho zásadní informací – nepodporují přesnost FP64. V akceleraci kryptografie je Intel Arc A380 naprosto tragická – GeForce GTX 1660 Ti je třikrát rychlejší, GeForce RTX 3050 pak dokonce čtyřikrát rychlejší.

V celkovém skóre GPGPU v OpenCL skončila grafika Intel Arc A380 na úrovni Radeonu RX 6500 XT, avšak jak je vidět na jednotlivých testech, rozdíly jsou i několikanásobně nerovnoměrné dle konkrétní úlohy. Navíc musíme stále myslet na to, že jde o syntetické testy, nikoli reálné využití.

Jedná se tak o skvělou ukázku toho, že si musíme počkat na skutečné nezávislé testy výkonu napříč spektrem reálných úloh a také her.