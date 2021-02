Siri konečně umožní přehrávat hudbu i z dalších služeb. Skončí tak omezení na Apple Music

Apple je v iOS poměrně striktní a u většiny výchozích aplikací neumožňuje změnu na alternativní. Týká se to i přehrávače hudby, který může otevřít Siri. To by se ale mělo změnit s příchodem iOS 14.5, kde se naučí využívat třeba Spotify.

Siri patří v rámci chytré domácnosti k těm méně používaným asistentům, na telefonech je tomu ale jinak – předinstalovaná je v zařízeních od Applu, kde si získala značnou oblibu. Přesto ale v některých funkcí zaostává, což aktuálně platí i o přehrávání hudby. Výchozí přehrávač je totiž bez možnosti změny Apple Music, a pokud používáte Spotify, YouTube Music či cokoliv jiného, máte smůlu.



Siri umožní výběr přehrávače hudby (Foto: matejamm1, Reddit)

Jak to ale vypadá, mělo by naštěstí dojít brzy ke změně. V betaverzi iOS 14.5 se právě objevila nabídka s výběrem. Ta vyskočí pouze u některých příkazů a ne vždy, je ale vidět, že Apple na funkci pracuje. Po prvotním výběru jiného přehrávače si asistentka volbu zapamatuje a příště ji ihned použije. V betaverzi se ale některým uživatelům, kterým se podařilo funkci aktivovat, stává, že se nastavení vyresetuje, to se ale do vydání finální verze změní. Pozitivní ale je, že funguje se všemi většími službami – Spotify, YouTube Music, Deezer a dalšími.

Zdroj: XDA Developers