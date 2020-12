Siri, jak zní velryba? Hlasová asistentka Applu se naučila zvuky zvířat, nástrojů a vozidel

Nejnovější verze iOS 14.3 obsahuje novinku pro hlasovou asistentku Applu. Siri vám od začátku týdne dokáže přehrát zvuky nejrůznějších zvířat, ale i hudebních nástrojů nebo širokého typu vozidel. Stačí se zeptat „Siri, jak zní kachna?“ a telefon či tablet vám přinese autentický zvuk, na jaký je možné narazit v reálném životě.

Samozřejmě se musíte zeptat anglicky, jelikož Siri stále nezvládá češtinu, takže přesná otázka zní „Hey Siri, what does … sound like?“. Asistentka poté přehraje audio a v některých případech zobrazí i obrázek požadovaného zvířete/vozidla/hudebního nástroje a odkaz na Wikipedii.

Apple konkrétně nesdělil, kolik zvuků je k dispozici, ale podle jeho slov stovky. Uživatelé tak vyrazili novinku prozkoumávat a zjistili, že zhruba všechny běžné dopravní prostředky a hudební nástroje zvuk nahraný mají, jen u zvířat je to trochu sázka do loterie.

Nicméně většina známých tvorů, co vydává nějaký konkrétní zvuk, k dispozici je. Chybí je trochu obskurní zástupci typu mravenečník. Siri dokonce rozpoznává jednotlivá plemena psů, takže pokud vás někdy pálilo, jak se liší štěkot například pudla a vlčáka, stačí se asistentky zeptat.

Zásadní novinka to není, navíc Google Asistent podobnou funkci obsahuje již několik let. Ale může to být šikovná drobnost, pokud máte iPhone a malé dítě nacházející se zrovna ve fázi objevování světa, které chcete poučit o zvířecí říši - dotaz pro Siri je jednodušší než zvuky hledat na YouTube. Stejně tak to lze využít, pokud se debata nad pivem stočí na dlouholetou otázku, jaký zvuk vydávají lišky.

Mezi další funkce, které přináší iOS 14.3, patří štítky na App Store, které ukazují, jaké informace o uživatelích shromažďují jednotlivé aplikace, plus systém nově podporuje očekávanou službu Applu zaměřenou na cvičení Fitness+.

Víte, že hlasového asistenta vyvíjí i Seznam?

Zdroj: Tech Times