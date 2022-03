Šíří dezinformace, říkají vědci. Spotify ale podcast Rogana upřednostnilo i před Neilem Youngem

Během ledna se Spotify, největší hudební streamovací služba, dostalo do sporu o podcast, za který dříve zaplatilo obrovské peníze. Občas v něm padnou názory, které jsou prokazatelně mylné, ale jsou vydávány za fakta. Některé výroky jsou přitom potenciálně zdraví nebezpečné.

Na protest pár hudebníků a hudebnic včetně proslulého Neila Younga svou hudbu ze Spotify stáhli, šlo i o několik podcastů, platforma však Roganův podcast nadále vysílá. Pro pochopení je důležité vykreslit i obraz samotného Joea Rogana, vyjmenujeme některé problematické výroky z jeho pořadu a shrneme reakce.

Ze stand-up komika podcasterem

Koncem 80. let Joe Rogan rozjel dráhu sólového komika, v 90. letech se objevil ve dvou televizních sitkomech. Ještě před koncem milénia nastartoval kariéru jako komentátor bojových zápasů pořádaných UFC. Měl dokonce v plánu vysílat vlastní sitkom, místo toho šel po roce 2000 moderovat reality show Fear Factor.

Zahrál si v několika filmech, v televizi si vyzkoušel mnoho rolí. S podcasty přišel do styku už v roce 2009 a těsně před koncem tohoto roku poprvé vychází The Joe Rogan Experience. Časopis Time ho vyhodnotil nejlepším komediálním podcastem roku 2015. V roce 2020 vyšlo najevo, že exkluzívní práva na vysílání podcastu si zajistilo Spotify.

List The Wall Street Journal psal o 100 milionech, nedávno však deník The New York Times zjistil, že Spotify za Roganův podcast zaplatilo nejméně 200 milionů dolarů za tři a půl roku vysílacích práv.

Ostatní podcastové platformy tím přišly o pořad, který každý měsíc zaznamená 190 milionů stažení. The New York Times podcastera označují za jednoho z nejvíce konzumovaných mediálních produktů na planetě. Odvysíláno bylo necelých 1 800 epizod, každá trvá různě dlouho, ale výjimkou nejsou ani až tříhodinové seance.

Popularita Joea Rogana

Popularitu pořadu z části pravděpodobně zajišťuje uvolněná a přátelská atmosféra. Dobrou ilustrací je díl, který navštívil také Elon Musk. Během rozpravy kouřil marihuanu. The Atlantic vysvětluje, že Rogan se stal mužským hlasem své generace. Uvědomuje si svoji privilegovanost, přesto nemá rád, když mu ji někdo připomíná.

Obává se, že maskulinita se stala toxickým pojmem. Mluví tedy o problémech, které jsou v naší většinové společnosti považovány za mužské. Oslovuje tak nejméně celou generaci mužů, kteří se snaží vypořádat s proměnami společnosti. V tomto bodě se potenciální problém začíná zřetelně rýsovat. Rogan není novinář v žádném ohledu a jeho pořad platí za zábavní až life stylový.

Jenže hosté v něm mají prostor říci skoro cokoli a mohou mj. jako domněnky a smyšlenky prezentovat jako fakta. V určitých momentech The Joe Rogan Experience z obsahového hlediska opouští uvedené žánry, když diskutuje závažné problémy, na které by mělo být nahlíženo vědecky, jenže způsob vedení rozhovorů tomu neodpovídá. Podstatu pořadu podrobněji rozebírají např. podcasty The Daily a Today, Explained.

Nekonfrontační moderátor se už v minulosti za některé výroky svých hostů omluvil. Kontroverzí se objevilo hned několik. Epizoda s konspiračním teoretikem Bobem Lazarem podnítila akci označovanou jako Storm Area 51. Během ní se zhruba 150 lidí pokusilo proniknout do Oblasti 51, aby v ní našli domnělé mimozemšťany. Lazar v podcastu tvrdil, že zde pracoval s mimozemskou lodí.