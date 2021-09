Aktualizováno: Sir Clive Sinclair 16. září 2021 po dlouhé nemoci ve svých 81 letech zemřel. Při té přiležitosti obnovujeme článek, který o něm a jeho nejslavnějším díle, počítači Sinclair ZX Spectrum, vyšel v roce 2017.



Clive Sinclair (30. 7. 1940 – 16. 9. 2021)

Clive Sinclair a jeho první počítače

Když 23. dubna 1982 Clive Sinclair, zakladatel firmy Sinclair Research, představil světu svůj nový počítač ZX Spectrum, tak zcela jistě neočekával to, co se stalo – masový úspěch a obrovské prodeje jdoucí do milionů. Pravda, předchozího typu ZX81 se prodalo kolem půldruhého milionu, ale Sinclair si nebyl jistý, zda nový a dražší počítač takto prorazí. Ostatně, on v počítačích nikdy nic zas tak zajímavého neviděl. A že právě díky nim získá titul Sir, to také vůbec nečekal.

Clive Sinclair sice obohatil svět prvními britskými počítači, ale na jeho osudu je zajímavé, že pro něj samotné počítače nepředstavovaly nějakou srdeční záležitost. Nepatřil k počítačovým nadšenců a v této technologii spatřoval pouze dobrou možnost, jak vydělat peníze pro vývoj produktů z jeho pohledu mnohem zajímavějších, ovšem obvykle na trhu naprosto neúspěšných.

V tomto směru se poněkud podobal Jacku Tramielovi, který se taktéž k počítačům dostal v podstatě náhodou a setrval u nich jen proto, že šlo o dobrý kšeft. Je to paradox, ale o zrod jednoho z nejpopulárnějších počítačů se zasloužil člověk, kterého tyto mašinky vlastně nikdy moc nebraly.



Clive Sinclair s přenosným počítačem Cambridge Z88 z roku 1988

První počítače Sira Clivea

Prototypy ZX82, případně ZX81 Colour, tedy pozdější ZX Spectrum, navazovaly na předchozí celkem úspěšné stroje. Když pomineme počítačovou stavebnici MK14 byl prvním opravdovým sinclairovým počítačem ZX80, zrozený v únoru 1980. Šlo o velmi primitivní a jednoduchý stroj, který zaujal především svou cenou – koupit si počítač za pouhou necelou stovku liber, to v této době znamenalo malý zázrak.

ZX80 byl také adekvátně primitivní. Vše bylo podřízeno té zázračné ceně. Použit byl sice velmi kvalitní a na svou dobu výkonný mikroprocesor Zilog Z80, ovšem počítač nabídl jen pouhý 1kB RAM a 4kB ROM. Basic tohoto počítače uměl pracovat pouze s celočíselnou aritmetikou.

Vše, co mohlo být obětováno, také obětováno bylo. Nějaké grafické koprocesory, či dokonce zvuk…jste se zbláznili? Víte, kolik by to stálo? Se zobrazením proto pomáhá mikroprocesor, takže výsledkem je nepříjemné poblikávání při stisku klávesy a vypnutí zobrazování při běhu programu. Kvalitní klávesnice…? Potištěná plastová deska taky splní svůj účel. Ovšem velikost, ta je přímo roztomilá. Je to drobeček.