Šílenství pokračuje: Legendární video Charlie Bit My Finger se prodalo jako NFT za 16 milionů

Foto: Charlie Bit My Finger/YouTube

Trendem posledních týdnů jsou dražby memů ve formě NFT, tedy speciálních tokenů na blockchainu. Zatím se prodávaly zejména statické obrázky nebo GIFy, postupně se přidávají i slavná videa: třeba Charlie Bit My Finger, svého času nejsledovanější záznam na YouTube. Hudebnímu studiu 3F Music se toto NFT podařilo získat za 760 999 dolarů, necelých 16 milionů korun.

Jde o to samé studio, které zaplatilo podobný balík peněz i za NFT Disaster Girl, dalšího populárního memu, který se v poslední době prodal jako digitální token. V případě Charlie Bit My Finger to ale bude mít větší následky.

Toto video spadá do éry „starého YouTubu“, kdy neexistovali YouTubeři s komerčními spoluprácemi, i reklamy bylo pramálo. Lidé přehrávali především humorná, ale nijak zvlášť sofistikovaná videa. Charlie Bit My Finger zachycuje malého chlapce, kterého kousne jeho mladší bratr a následně si stěžuje – i tolik stačilo k tomu, aby video nasbíralo 883 milionů zhlédnutí, což bylo jeden čas nejvíce na celém YouTube.

Právě z YouTube po prodeji NFT může Charlie Bit My Finger zmizet. Aktuálně je video nezařazené a v popisu uvádí, že se čeká na konečný verdikt.

3F Music, nový majitel, zatím neoznámil, co chce se záznamem podniknout. Podle aukčního webu mj. získal právo vytvořit parodii s oběma bratry. Ti už pomalu dospívají (15 a 17 let). Video jim do roku 2010 vydělalo tolik, že si jejich rodina mohla pořídit nový dům a je jisté, že dnes je částka mnohem větší.