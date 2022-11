Šílená GeForce RTX 4090 od Galaxu překonala všechny rekordy. Čip se blíží 4 GHz

Na začátku listopadu jsme vás informovali o tom, že se na trh chystá velmi specializovaný model grafické karty GeForce RTX 4090 a to od společnosti Galax v rámci řady HOF. Už to, že má karta dva 16pinové konektory, a vyžaduje tak osm osmipinových konektorů PCI Express, naznačuje, že možnosti příkonu budou velmi nadstandardní pro extrémní OC. Tento model už se dostal do rukou prvním fanouškům přetaktování s použitím kapalného dusíku a na světě jsou tak nové rekordy.

Rekordní frekvenci 3 825 MHz u hlavního čipu se podařilo dosáhnout týmu OGS, který pracuje přímo pro Galax OC Lab. Nicméně je nutné dodat, že na této frekvenci nebylo možné stabilně projít všechny typy testů. Například GPUPi na jednu miliardu desetinných míst byl úspěšně dokončen na frekvenci 3,825 GHz (čas 857 ms), na 32 miliard míst už ale bylo nutné snížit frekvenci na 3,78 GHz (čas 48 sekund).

Testy 3DMaků byly provedeny s maximální frekvencí kolem 3,7 GHz, stejně tak Catzilla a Superposition 8K pak na 3,66 GHz. Přehled všech i s odkazy naleznete na webu Videocardz.

Nejoblíbenější GeForce RTX 4090

Další oblíbené GeForce RTX 4090

Ve všech případech to samozřejmě znamená nové světové rekordy, které bude s jiným modelem, který má jen jeden napájecí konektor, asi nemožné překonat. Lze ale počítat s tím, že budoucí pokusy se stejným modelem od Galaxu budou možná ještě úspěšnější a třeba pokoří i bariéru 4 GHz na hlavním grafickém čipu.