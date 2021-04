Šikovný web ukáže, kde na světě jsou produkty Applu nejlevnější

The Mac Index je srovnávač s jednoduchým účelem – prohledává Apple Online Store a porovnává ceny produktů jeho jednotlivých regionálních větvích. Díky tomu můžete snadno zjistit, o kolik levnější či dražší jsou iPhony, iPady, Macy, hodinky Watch a další zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku.

Ceny si můžete pro ilustraci převést i na koruny a zjistíte tak, že Japonci za iPhone 12 Pro se 128GB úložištěm zaplatí 106 800 yenů, tedy v přepočtu 21 196 Kč. Česko je na 22. příčce s cenou 29 990 Kč, nejvíce zaplatí Turci – 14 999 lir (38 962 Kč).

Tabulky jsou trochu zavádějící kvůli složitým daňovým systémům. V Evropě je zvykem DPH započítávat přímo do ceny produktu, v USA, Kanadě a dalších zemích se platí zvlášť daň z prodeje (sales tax), která v ceně uvedena není, protože se vypočítává až následně podle umístění obchodu a rezidence zákazníka. (Průměrnou) hodnotu daně a její (ne)započtení ale v tabulce najdete.



Srovnávač cen The Mac Index

The Mac Index samozřejmě nepočítá ani s kupní sílou. Třicet tisíc korun má jinou hodnotu pro Čecha, Němce i Inda. O to víc by pak vynikly rozdíly mezi zeměmi. Kupříkladu Američané za sluchátka AirPods Max zaplatí necelých 12 tisíc korun, Brazilci s mnohem nižší životní úrovní bezmála 27 tisíc.