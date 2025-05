Signal se před slíděním Recallu ve Windows 11 chrání po svém. Kritikou Microsoftu nešetří

Windows 11 mají fotografickou paměť, z čehož zákonitě vyplývá řada otázek ohledně soukromí. Microsoft do funkce implementoval ochranu, aby se citlivý obsah nesnímal. Podle Signalu je nedokonalá a s možností focení se vypořádal po svém, aby Recall obsah konverzací v komunikátoru nezachytil.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že Recall pracuje nepředvídatelně. Někdy snímá často, jindy jednou za několik minut, takže spoustu dění na obrazovce propásne. To je ovšem problém jiného druhu.

Otázky soukromí jsou v případě fotografické paměti nasnadě. Pokud má mít počítač fotografickou paměť, vzdáváte se do značné míry svého soukromí. Vyměníte ho za komfort, podobně jako v případě, kdy použijete krátké jednoduché heslo.



Recall fotí obrazovku, v historii se přirozeně navigujete

Je otázka, co se dá udělat pro to, aby se soukromí nenarušilo příliš. Microsoft pár opatření zavedl. Recall nezaznamenává aktivitu:

v prohlížečích postavených na Chromiu v oknech v soukromém režimu prohlížení,

v Chromu, Edgi, Opeře a Firefoxu v oknech v soukromém režimu prohlížení, dále během běžného prohlížení vynechává některé citlivé stránky,

v nástrojích vzdálené plochy, pokud implementují ochranu proti snímání obrazovky (např. ta v Azure Virtual Desktop),

obsahu chráněného DRM.

Sami můžete určit weby a programy, jejichž obsah nemá být zaznamenán. Výrobce nicméně říká, že weby ze seznamu mohou být Recallem částečně proskenovány, pokud nejsou v popředí. Název stránky se tak třeba může objevit na seznamu karet.

Zvláštní filtr v Recallu detekuje určité citlivé informaci, které se neuchovávají. Microsoft poskytuje seznam informací, které filtr rozezná. V Česku jsou to rodné číslo a číslo řidičského průkazu. Měl by dále obecně rozeznat čísla platebních karet, hesla apod. Tento filtr je ve výchozím stavu aktivní.



Činnost Recallu můžete pozastavit

Nad rámec toho máte možnost vymazat dílčí záznamy z fotografické paměti, případně ji vyprázdníte celou. Kdybyste na počítači dělali něco, co má zůstat soukromé, můžete činnost Recallu pozastavit. Z uživatelského hlediska tedy nad funkcí máte velkou míru kontroly. Navíc je volitelná, lze ji odinstalovat.

Co vadí Signalu

Dalším rozměrem problematiky je kontrola ze strany programů. Jak jsem naznačil výše, programy mohou použít ochranu proti snímání. V úvodu zmíněný Signal si zakládá na bezpečnosti. Komunikaci koncově šifruje a čerstvě oznámil, že ve Windows 11 nově ve výchozím stavu používá ochranu proti snímání obrazovky – Screen security.

Přiznaně reaguje na Recall. Výrobce ho kritizuje za to, že standardně obsah aplikací jako Signal snímá. Microsoft zpětnou vazbu z průmyslu během vývoje fotografické paměti částečně zapracoval, ale nezohlednil všechny požadavky a připomínky. Signal tvrdí, že mu Microsoft nedal jinou šanci.

Využívá jednu z výše zmíněných možností. Ochrana komunikátoru spočívá v tom, že vysílá signál o obsahu chráněném DRM. Pro Recall, ale také jiné nástroje na snímání obsahu obrazovky (např. Výstřižky) se tak okno Signalu stává neviditelným prostorem.



Recall okno se Signalem neprohledá, bude to pro něj černá díra

Na co si tedy Signal stěžuju, když dokázal ochránit obsah komunikace? Chtěl by mít možnost zamezit Recallu v zaznamenávání aktivity, aniž by tím současně omezil nástroje na běžné pořizování screenshotů a čtečky obrazovky. Můžete mít legitimní důvod, proč je použít, přičemž současně se můžete chtít chránit proti slídění Recallu.

Redmondští fotografickou paměť oznámili před rokem, ale do Windows 11 ji zavádí až teď. (Navíc se distribuce zatím nerozjela v Evropském hospodářském prostoru, kam Česko spadá.) Ačkoli míří do stabilní větve systému, oficiálně jde o betaverzi s nálepkou Preview. Vyžaduje lokální AI akcelerátor, takže v podstatě funguje jen na počítačích s certifikací Copilot+. Přístup k této funkci tak v současnosti má minimum lidí.

Dá se předpokládat, že Microsoft bude funkci dále rozvíjet i na základě zpětné vazby. Jak si povede, budeme dále sledovat. Kdybyste ale Recall k dispozici měli, pamatujte na to, že v něm ručně můžete vybrat aplikace, jejichž obsah snímán nebude. Kdyby vás nové nastavení omezovalo, vypnete ho v nastavení Signalu.