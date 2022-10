Signál satelitů Starlink lze použít k určování polohy podobně jako GPS. Ať se to Muskovi líbí, nebo ne

V roce 2020 přišel Todd Humphreys s myšlenkou, že by satelitní konstelace Starlink mohla po několika softwarových úpravách kromě poskytování internetového připojení fungovat také k určování polohy a navigaci. Teoreticky by se tak mohla stát zálohou amerického družicového systému GPS.

Vedení SpaceX bylo tomuto nápadu původně nakloněno, nicméně později se do celé záležitosti vložil generální ředitel Elon Musk, který ho odmítl s tím, že firma si nemůže dovolit žádné rozptylování. Humphreys však Muskovo „Ne!“ nepovažoval za odpověď a spolu se svým týmem analyzoval signály vysílané stovkami družic Starlink do pozemních přijímačů, uvádí web MIT Technology Review.

Navzdory Elonovi

Pomocí technik reverzního inženýrství se vědcům podařilo rozluštit pravidelné signály, které mají pomoci přijímačům spojit se se satelity, jež by mohly tvořit základ navigačního systému. Co je patrně nejdůležitější: celé to může fungovat bez jakékoli spolupráce se SpaceX.

V zatím nerecenzovaném článku, publikovaném na webu arXiv, předkládá Humphreys dosud nejúplnější charakteristiku signálů Starlinku. Tyto informace jsou podle něj prvním krokem k vývoji nové globální navigační technologie, jež může fungovat nezávisle na systému GPS nebo jeho evropských, ruských a čínských ekvivalentech.

„Systém signálů Starlinku je přísně střeženým tajemstvím,“ říká Humphreys. „Dokonce ani v počátcích našich diskusí, kdy SpaceX více spolupracovala, nám neprozradila nic z jeho struktury. Museli jsme tedy začít od nuly a postavit si v podstatě malý radioteleskop, abychom mohli jejich signály odposlouchávat.“

Luštění signálů

Po zahájení projektu získala Texaská univerzita v Austinu terminál Starlinku, který použila ke streamování tenisových videí Rafaela Nadala ve vysokém rozlišení z YouTube. Tím si zajistila stálý zdroj signálu Starlinku, který mohla zachytávat samostatná anténa.

Humphreys zjistil, že Starlink využívá technologii zvanou ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM). Jde o metodu kódování digitálních přenosů, jež byla původně vyvinuta v Bellových laboratořích v 60. letech minulého století. V současnosti se používá pro přenos signálu v ADSL, Wi-Fi a 5G sítích.

Vědci se nepokusili prolomit šifrování Starlinku, ale snažili se najít synchronizační sekvence – předvídatelné, opakující se signály vysílané satelity na oběžné dráze, jež mají pomoci přijímačům v koordinaci. To se také nakonec podařilo a ukázalo se, že každá sekvence obsahuje údaje o vzdálenosti a rychlosti družice. Satelity Starlink vysílají přibližně čtyři sekvence každou milisekundu.

Určování polohy pomocí Starlinku

Pokud má pozemní přijímač přesnou představu o pohybu družic – kterou SpaceX sdílí online, aby snížila riziko srážek na oběžné dráze – může na základě pravidelnosti sekvencí zjistit, ze které družice pocházejí. Poté může vypočítat vzdálenost k této družici. Opakováním procesu s více družicemi dokáže přijímač lokalizovat svou zeměpisnou polohu s přesností asi 30 metrů.

Pokud by se SpaceX přeci jen nakonec rozhodla spolupracovat a zahrnula do svých datových přenosů další údaje o přesné poloze každé družice, mohla by se přesnost určování pozice teoreticky zvýšit na méně než jeden metr, čímž by zvládla konkurovat systému GPS.

Humphreys poznamenává, že synchronizační sekvence jsou sice slibným nástrojem pro navigaci, ale skutečnost, že jsou naprosto předvídatelné a používají se v celé konstelaci, představuje poměrně zásadní bezpečnostní zranitelnost.

„Jakýkoli navigační systém pracující s otevřenými sekvencemi by mohl být podvržen, protože každý bude vědět, jak tyto signály vypadají a bude moci vytvořit falešné.“ potvrzuje tento fakt odborník na GPS a profesor letectví a kosmonautiky na Virginia Polytechnic Institute and State University Mark Psiaki.

Jiný systém využívá umělou inteligenci

Podobnou cestou se vydávají i další odborníci. Zak Kassas je profesorem na katedře elektrotechniky a výpočetní techniky na Ohio State University a současně pracuje jako ředitel centra amerického ministerstva dopravy, zaměřujícího se na odolnost navigace. V loňském roce jeho tým jako první prokázal, že signály Starlinku lze (částečně pomocí strojového učení) využít k určení polohy.

Kassasův přístup, označovaný jako kognitivní oportunistická navigace, analyzuje periodu a měnící se frekvence signálů z družice, která se pohybuje nad zemí. Přijímač také využívá synchronizační sekvence, učí se dráhu družice a sleduje ji. Po několika průletech je přijímač schopen na základě získaných dat určit svou pozici.

Kassas prohlásil, že jeho systém již dosáhl přesnosti méně než 10 metrů. „Je to tak obecný systém, že jej můžeme použít na jakýkoli pozemní nebo mimozemský signál,“ říká. „Naučí se vše za běhu, řekne vám, co se vysílá, a kde se nacházíte.“