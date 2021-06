Šifrovaný pošťák se převlékl. ProtonMail má po sedmi letech nový design

Již přes 50 milionů lidí si založilo schránku na ProtonMailu. Švýcarská služba založená bývalými experty z CERNu má v základu nastavené end-to-end šifrování, takže zprávy z ní odeslané si přečtou jen adresáti, provozovatelé k nim přístup nemají. Po sedmi letech od spuštění se ProtonMail dočkal nového vzhledu.

Redesign je proveden s citem, uživatelé se nebudou ztrácet, jen se mohou kochat novou grafikou. Webový klient si mohou přepnout do šesti různých barevných motivů (jeden z nich imituje původní vzhled), na výběr je i několik rozložení stránky s doručenou poštou a editorem zpráv.

Do horní lišty po vzoru Gmailu přibylo tlačítko odkazující na další služby Proton Technologies. Firma totiž provozuje i šifrovaný kalendář, VPN a čerstvě také cloudové úložiště. To je momentálně dostupné jen pro platící uživatele. Služby Protonu lze ale do určité míry používat zdarma a bez reklam.

Bezplatná e-mailová schránka má kapacitu 500 MB, podporuje jen jednu adresu, tři štítky/složky a projde jí nanejvýš 150 zpráv denně. Nejnižší placený tarif stojí 4 eura měsíčně. Zvyšuje kapacitu na 5 GB, podporuje 5 adres (včetně zkrácených @pm.com a jedné vlastní domény), 200 štítků/složek a neomezený počet zpráv. Má i další funkce, kompletní srovnání najdete v obrázkové galerii.