Šifrování je pro pedofily, teroristy a mafiány. Britská vláda brojí proti end-to-end šifrování v komunikačních aplikacích

Britská vláda od loňského roku chystala rozsáhlý útok proti Facebooku, který připravuje zavedení end-to-end šifrování (E2EE) ve všech svých službách. Už v září 2021 se přitom objevila obvinění, že tím poskytne útočiště pedofilům, teroristům a mafiánům a že britské policejní složky budou fakticky slepé vůči rozsahu kriminality na této sociální síti.

Vládní představitelé a zástupci orgánů činných v trestním řízení, kteří na podzim loňského roku pod podmínkou anonymity informovali tisk, se snažili vykreslit, že šifrování komunikace sníží počty stíhaných kvůli zneužívání dětí až o 70 %.

Šifrování pomůže zločincům

Britské ministerstvo vnitra si za 500 tisíc liber (cca 14,6 milionů korun) najalo londýnskou reklamní agenturu M&C Saatchi, aby přesvědčila veřejnost, že Facebook (a WhatsApp) je útočištěm zločinců. Reklamní kampaň má probíhat online, v novinách a rozhlasových stanicích s cílem obrátit veřejné mínění proti end-to-end šifrování. Velmi pravděpodobně bude jeho úkolem vnutit veřejnosti myšlenku, že šifrování jako takové je ze své podstaty špatné.

Vzhledem k tomu, že Facebook používá ve Velké Británii 42 milionů uživatelů, není překvapivé, že sociální síť skutečně využívají někteří zločinci a určitě i pachatelé trestné činnosti. V registru sexuálních delikventů je údajně zapsáno kolem 100 000 osob, přičemž vládní úředníci tisku naznačili, že potenciálních pachatelů sexuálního zneužívání dětí je na Facebooku výrazně více.

Kampaň britské vlády nazvaná „No Place To Hide“ („Není kam se schovat“) již odstartovala a jejím cílem je eliminovat podporu šifrování na platformách pro zasílání zpráv. Má v úmyslu usnadnit policii a dalším institucím čtení online konverzací, aniž by bylo nutné nejprve získat povolení nebo překonat ochranu soukromí.

Nemůžeme chránit děti!

Soudě z videí horlivě šířených organizacemi, které kampaň podporují, není cílem pouze Facebook Messenger, jak se dříve předpokládalo. Propagační video britské charitativní organizace Barnardo's odráží pohled policie na E2EE jako na digitální kouřovou clonu, která brání ve sledování konverzací. Poselství je jasné: soukromí je dobré pro pedofily.

„Víte, co znamená end-to-end šifrování? Může znamenat, že platformy sociálních médií již nebudou schopny odhalit případy sexuálního zneužívání dětí a nebudou je moci nahlásit policii.“ uvádí Barnardo's na sociální síti Twitter, kde názorně ukazuje, jak E2EE chrání komunikaci.

Video znázorňuje fiktivní konverzaci mezi predátorem Alexem a školou povinným dítětem. Alex po několika komplimentech žádá o zaslání fotografií, načež následuje přepnutí na šifrovanou komunikaci, ze které nelze vysledovat, o čem si obě strany píšou. Pak přichází informace, že šifrování znesnadní nahlašování takových případů a údaj, že ročně kvůli tomu nebude moci být nahlášeno až 14 milionů případů sexuálního obtěžování dětí.

Negativní reakce

Je celkem pochopitelné, že tato tendence vyvolala nevoli v řadách zastánců práva na soukromí. Jeden z nich zakoupil doménu podobnou oficiálním stránkám No Place To Hide a přesměroval ji na informační materiály vysvětlující výhody E2EE. „Existuje více a lepších způsobů, jak pomoci dětem, aniž bychom zničili budoucnost internetového soukromí“ konstatuje příspěvek.

Také deník The Register se staví k iniciativě britské vlády odmítavě. „Kampaň se rozjíždí pomalu a nenápadně. Možná je to záměr, aby se její odpůrci unavili, než se rozjede, ale jako cvičení v utrácení 500 tisíc liber z veřejných peněz za minimální efekt si zatím vede skvěle.“ konstatuje poněkud sarkastickým tónem.

Troufáme si tvrdit, že démonizace technologie, která je ve světě podnikových IT již dlouho zavedeným standardem, je cesta do pekla – samozřejmě dlážděná těmi nejlepšími úmysly. Zbývá jen doufat, že stále technicky zdatnější populace neskočí na hlášky typu „myslete na děti“ a nenechá se přesvědčit k něčemu, co sníží bezpečnost na internetu.